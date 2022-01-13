中商務部：中跨境電商5年增近10倍 去年保持雙位數增長

中國商務部新聞發言人束玨婷13日指出，中國跨境電商五年增長近10倍，去年繼續保持雙位數增長。（取材自中國自媒體）

中國商務部 新聞發言人束玨婷13日指出，近年來，中國外貿新型態蓬勃發展，持續創新，跨境電商 五年增長近10倍，去年繼續保持雙位數增長；市場採購貿易規模6年增長5倍，去年出口額再創歷史新高。

束玨婷13日在商務部召開的例行新聞發布會上指出，近年來，中國外貿新型態蓬勃發展，持續創新，跨境電商五年增長近10倍，去年繼續保持雙位數增長；市場採購貿易規模6年增長5倍，2021年出口額再創歷史新高；外貿綜合服務企業超過1,500家，海外倉數量超過2,000個，加工貿易保稅維修項目已建成約130個，離岸貿易穩步發展，新型態、新模式已成為推動外貿轉型升級和高質量發展的新動能。

她表示，下一步，中國商務部將不斷完善政策體系，營造良好環境，提升服務水準，重點做好以下方面工作：第一，紮實推進跨境電商綜合試驗區建設，會同相關部門做好新一批綜試區擴圍工作；第二，提升市場採購貿易方式便利化水準，完善市場採購貿易方式試點動態調整機制；第三，培育一批優秀海外倉企業，完善便利服務各貿易市場的海外倉網絡；第四，穩步推進外貿綜合服務企業、保稅維修與離岸貿易發展。