中國「十四五數位規畫」 加大6G技術研發

中國國務院 12日公布《「十四五」數字（數位）經濟發展規畫》，提出目標到2025年，數位經濟核心產業增加值，占GDP比重達到10%，推動數據要素市場體系初步建立等，並指要前瞻布局第六代移動通信（6G）網路技術儲備，加大6G技術研發支持力度，積極參與推動6G國際標準化工作。

規畫內容提到，在「十三五（2016年到2020年）」時期，中央深入實施數位經濟發展戰略，到2020年，數位經濟核心產業增加值占GDP比重達到7.8%，5G 建設和應用加速推進、互聯網協議第六版(IPv6)活躍用戶數達到4.6億等。

就「十四五（2021年到2025年）」時期的發展目標，規畫提出，到2025年，數位經濟要邁向全面擴展期，核心產業增加值占GDP比重達到10%、數據要素市場體系初步建立、產業數位化轉型邁上新台階、數位產業化水平顯著提升、數位化公共服務更加普惠均等、數位經濟治理體系更加完善等。

展望2035年，規畫指出，中國要推動，數位經濟將邁向繁榮成熟期，力爭形成統一公平、競爭有序、成熟完備的數位經濟現代市場體系，數位經濟發展基礎、產業體系發展水平位居世界前列。

在優化升級數位基礎設施上，規畫提出，要加快建設訊息網路基礎設施，並推進千兆光纖網路和5G網路基礎設施建設，推動5G商用部署和規模應用，前瞻佈局第六代移動通信（6G）網路技術儲備，加大6G技術研發支持力度，積極參與推動6G國際標準化工作。