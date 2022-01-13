台積法說前夕 外資押注砸近百億台幣

台積電 法說前夕，外資12日押寶買盤砸台幣99億元敲進1.5萬張，拉抬股價上漲9元收660元，加上大型金控續強，上市金融股指數 漲0.46%收1788點，續寫逾24年新高，帶動台股 連三紅，收復5、10日線。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、富邦投顧董事長蕭乾祥等名師看法，台股回測月線有守後止跌反彈，短多仍占上風，待指數技術性整理後，後市紅包行情可期，考量疫情與升息等不確定因素，建議封關前逢高減碼，持股汰弱留強。

美聯準會（Fed）主席鮑爾證詞緩解通膨疑慮，激勵美科技股回神，台積電ADR上漲3.3%收129.17美元，台股12日就在台積電領盤延續反彈走勢，並由大型金控、台塑四寶等權值股穩盤下連三日收高，終場上漲87點收18,375點，成交量略降至2,901億元。

受制台灣本土疫情延燒，以及丙種結帳倒數計時，12日盤勢維持低基期、權值股較有表現，高基期、中小型股調節賣壓較大，13日將舉行法說的台積電擺尾上揚1.3%收660元，收盤價是歷史第三高，即將挑戰1月5日的前高669元，並距離去年1月21日盤中679元、收盤673元天價僅一步之遙。

去年獲利創新高，且受惠於升息循環的大型金控持續盤堅，推升昨日上市金融股指數漲0.4%收在1,788點，是1997年8月4日以來新高，以聯邦銀、高雄銀、上海商銀等籌碼較穩定個股漲幅位居前三名，在2.6%至4.5%不等。

三大法人12日呈現土洋對作，外資加碼127.5億元，連二買，為近六日最大買超，其中，光是台積電就買超99億元，占約77%，至於環球晶、元太、聯詠、中信金、欣興等亦獲得5億元以上買盤挹注。

投信反手賣超11.03億元，為近11日最大賣超；自營商賣超11.1億元，連六賣，凸顯內資法人面對內外不確定因素增加，以減持部位持盈保泰為主要操作策略。