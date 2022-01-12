開年10天 中國5000個重大基建開工 投資4725億美元
中國今年經濟面臨挑戰，在官方提及的「三重壓力」下設法提振經濟。其中，基建項目備受矚目。據媒體報導，開年10天，中國已有逾5000個重大基礎建設專案開工，總投資規模逾人民幣3兆元（約4725億美元）。
中共中央經濟工作會議中提及發展面臨「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」三重壓力，提出「適度超前開展基礎設施投資」，代表今年中國基建投資力度將加大。
陸媒「證券之星」不完全統計，截至1月10日中國各地重大項目的總投資規模超過3兆元人民幣。除了傳統基礎設施，5G網路、工業互聯網、人工智慧、大數據中心等新基建成為重點投資領域。
瑞銀亞洲經濟研究主管汪濤昨表示，在春節和北京冬奧會等因素下，預估中國今年第一季消費表現還會很弱，隨著政策發力及抗疫措施的精準調整，將釋放一定的消費潛力，加上基礎設施投資的加快，第二季中國經濟會明顯上行，預計今年中國政府制定GDP成長目標在5%以上。
路透報導，她在中國宏觀經濟展電話會上分析，人銀可能在3、4月進行降準。至於今年經濟風險，汪濤指出，主要是新冠疫情；另外，房地產的調整深度，目前政策有所放鬆的力度是否能穩定市場信心。
上一則
網路泡沫動力 伊曼紐爾：史指上看5500點
下一則
FB留言