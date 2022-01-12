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阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

中國成立首家國有純網路銀行

記者戴瑞芬／綜合報導

中郵郵惠萬家銀行日前正式註冊成立，為中國首家國有銀行旗下的獨立法人直銷銀行（意指沒有實體分行只有網路銀行）。母集團郵儲銀行董事長張金良表示，直銷銀行為全牌照的獨立法人銀行，申請的目的是把它作為郵儲銀行數位化轉型的試驗田。

特別的是，郵惠萬家銀行的IT人才占比超過二分之一。界面新聞報導，線上智能化服務和線下有溫度的面對面服務，是這家直銷銀行的最大特色和核心競爭力。

郵惠萬家銀行法定代表人、董事長梁世棟，為郵儲銀行首席風險官。梁世棟指出，郵惠萬家銀行團隊中近三分之二是科技人員，具有IT架構和應用邏輯的互聯網銀行特徵。

梁世棟曾任中國建設銀行風險管理部處長，中債信用增進公司董事、副總經理，中國人民銀行金融穩定局副局長，中國銀行間市場交易商協會黨委委員，螞蟻金服集團副總裁等職務。

天眼查信息顯示，郵惠萬家銀行註冊資本人民幣50億元（約7.8億美元），經營範圍含吸收公眾存款，主要是個人及小微企業存款；從事同業拆借；代理收付款項及代理保險業務等。該公司由郵儲銀行全資持股。

郵儲銀行董事長張金良表示，郵惠萬家銀行在業務發展方向上，將聚焦服務三農和小微，用科技手段整合產業、政務和民生等各種場景生態，打造成輕型的智慧銀行。

張金良進一步指出，郵惠萬家正在打造四大平台：一是場景金融平台，主動融入產業鏈、融入政務場景，尤其是農村政務場景，提供全方位的金融服務；二是普惠信貸平台，堅持服務實體經濟，跟產業、平台等數據方以及不同風險偏好的同業夥伴進行合作，依法合規地打造普惠信用數據聯盟，提供普惠的信貸產品。

三是大眾財富平台，為普惠客群，尤其是縣域領域的客群打造專屬的財富產品，降低財富管理的門檻，助推共同富裕；四是數位鄉村平台，連接各類農村的生產、生活場景，在提供金融服務的同時，提供平台支持，實現農村的基層黨建、政務管理、社區服務、購物出行等全方位的數位化升級。

郵惠萬家銀行董事長梁世棟指出，郵政集團與郵儲銀行、直銷銀行，三者將母子協同，用智能化運營工具打造智能化線下團隊；郵惠萬家銀行未來將與有志服務三農企業和平台共同合作。

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