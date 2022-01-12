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京東進軍歐洲 荷蘭開無人商店

記者林宸誼／綜合報導
掃碼後，網購商品自動出貨。（取材自微信）
掃碼後，網購商品自動出貨。（取材自微信）

中國電商巨頭京東宣布進軍歐洲並推出實體店面，在荷蘭萊頓和鹿特丹共開設了兩家Ochama無人商店，民眾事先在網路下單後，到無人商店取貨，品項包括生鮮在內的全品類線上購物，由機器人準備和交付包裹。

京東計畫之後在荷蘭阿姆斯特丹和烏特勒支再開兩家。

京東微信公眾號「京東黑板報」報導，家住荷蘭萊頓市的Jansen女士，近日體驗試營業中的Ochama店，不禁發出感歎：「這家來自中國的無人商店太神奇了！我在網上一下買齊了各種家庭用品，乳酪、尿布、耳機和一雙運動鞋，然後在店裡掃碼十幾秒後，所有商品就自動出現在我面前，簡直太方便了！疫情下這樣無接觸的購物也讓我感到很安心。」

京東表示，消費者可以使用Ochama應用程式訂購店內一系列食品、美容品及家居用品，配有自動化車輛和機械臂的工具，在店內挑選和分類消費者訂單，當消費者到達店鋪後，只需掃描應用程式上的條碼，訂單將透過輸送帶傳送出去，同時也提供外送服務。

Ochama首席營運官Mark den Butter指出，四家店均選址在城市周邊出行便捷的購物區域，方便消費者一次性購齊所需，不必再驅車多店輾轉採購不同品類的商品，這也將有助於緩解城市中心購物區的交通壓力。

在剛剛過去的2021年，京東國際已相繼在英國、德國、荷蘭、中東等地開倉運營，其中超過一半為自動化倉，目前全球總計營運80個保稅倉及海外倉。

京東荷蘭自動化倉在去年短短四個月時間內完成從籌備到開倉全過程，並與荷蘭知名高階內衣品牌香蔻慕樂達成合作，負責品牌在歐洲四國訂單任務。

香港經濟日報報導，目前京東大部分收入仍來自中國中國，但是近年開始擴大海外業務，京東旗下跨境電商出口平台Joybuy以服務國際客戶為主，在泰國也有電子商務合資企業，而且也是有「越南亞馬遜」之稱的越南本土電商TIKI的最大股東。

電商 越南 微信

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