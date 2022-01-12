解決高房價 中國40城將建650萬間保障性租賃住房

中國為解決高房價問題，未來五年將興建650萬間保障性租賃住房。（中通社）

中國中國為解決青年人買不起房的高房價 問題，未來五年將在40個重點城市，興建650萬間保障性租賃住房，將可提供1300萬名大城市的新市民及青年人居住，並以都更的方式大量改造棚戶區，提供安全的居住環境。

中國國家發改委、住建部等21部門頒布「『十四五』公共服務規劃」，在「住有所居」方面，規劃提出要積極推動改善住房條件，計新增650萬間保障性租賃住房供給，將可解決1300萬大城市新市民、青年人的居住困難問題。

據「『十四五』公共服務規劃」內容，主要涵蓋幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶、優軍服務保障和文體服務保障等領域的公共服務，規劃期為2021-2025年。

中國國家發改委指出，按照「規劃」目標，到2025年，公共服務制度體系更加完善，在此之前，去年底中國中國中央經濟工作會議指出，要堅持「房住不炒」，並推進保障性住房建設，更好滿足購房者的合理居住需求。

在「住有所居」方面，規劃提出，要做好城鎮住房和收入困難家庭公共租賃住房保障。

同時，穩步推進棚戶區改造，重點改造老城區內髒亂差的棚戶區，另在人口淨流入的大城市，發展以建築面積不超過70平方米為主的保障性租賃住房，解決新市民、青年人等群體的居住困難問題。

中國住建部住房保障司負責人潘偉說明，「十四五」期間，中國40個重點城市初步計畫新增保障性租賃住房650萬間，預計可幫助1300萬人。

另外，針對西元2000年底以前建成的21.9萬個城鎮老舊社區的改造任務也將基本完成。

潘偉提到，靈活就業 人員的住房公積金制度試點廣受歡迎，未來將繼續擴大範圍，讓更多就業者享受住房公積金服務，並支持繳存人租購併舉，截至2021年底，中國住房公積金實繳人數超過1.5億人，累計支持2200多萬人提取用於租房，並發放貸款 幫助6000多萬人買房。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，此次公共服務政策，在居住方面實際上涵蓋了公共租賃房、棚戶改造、農村危房改造、保障性租賃住房、共有產權住房、老舊社區、公積金等多面向，體現了住有所居的社會發展目標，是後續各地政府和房企需要關注的重點領域。