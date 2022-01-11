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台積電營收飆3高 去年破1.5兆台幣

記者尹慧中／綜合報導
台積電去年12月、去年第4季與全年業績同步登頂，年度合併營收首度突破1.5兆元大關。（路透資料照片）
台積電去年12月、去年第4季與全年業績同步登頂，年度合併營收首度突破1.5兆元大關。（路透資料照片）

台積電10日公布去年12月合併營收約1553.8億元新台幣（約55.6億美元），創新高，月增4.8%，年增32.4%，並推升去年第4季與全年業績同步登頂，年度合併營收首度突破1.5兆元新台幣（約537億美元）大關、達1兆5874.1億元新台幣（約568.3億美元），年增18.5%。

台積電去年第4季合併營收近4381.9億元新台幣（約156.8億美元），季增5.6%，年增21%。依據公司先前釋出的財測，去年第4季合併營收約154億美元至157億美元，季增約3.5%至5.5%，若以新台幣28元兌1美元換算，單季合併營收介於新台幣4312億元至4396億元新台幣（約154.3億美元至157.3億美元），10日公布實際數據接近財測高標，並達成公司預期。

台積電預計13日召開線上法說會，公布上季財報並釋出展望。業界傳出，台積電在客戶群大舉增加預付款之下，今年全年將無淡季，同時在持續穩定擴充下，最快今年、最慢明年將朝年營收2兆元新台幣（約716億美元）大關靠攏。

法人推估，以台積電客戶累計預付款總額估計超過1500億元新台幣（約53.7億美元）換算，等於增加一個月的營業額，在客戶紛紛催貨下，等於台積電一年內要完成13個月的產出量。

台積電目前最先進製程是包含4奈米的5奈米家族，4奈米製程去年第3季試產，目標2022年實現等同5奈米的零缺陷生產，先前也已宣布5奈米家族成員持續擴大，新增因應高速運算所需N4X製程。

由於客戶對台積電5奈米家族需求強勁，台積電持續擴充相關產能，今年產能目標較2020年成長3.5倍以上，並在2023年達到2020年的四倍以上，展現台積優異製造能力。

數據顯示，台積電營收主力貢獻最大仍在7奈米家族，去年前三季7奈米營收貢獻逾3349.5億元新台幣（約119.9億美元），占比約32%，5奈米家族貢獻也正快速提升，去年前三季已達1737.33億元新台幣（約62.2億美元），占比約17%。隨著智慧旗艦手機出貨拉高，法人看好去年第4季5奈米營收貢獻將持續擴大。

台積電並未公布各大客戶每季營收占比，依據Statista研究庫數據顯示，推估去年第2季時台積電第一大客戶是蘋果，超微居第二大占比約9%，第三是聯發科約8.2%，第四則是博通約8%，高通占比約7.6%。

另外，研究機構估，台積電來自英特爾相關營收比重約7.2%，輝達則約5.8%，業界推估隨伺服器、電競應用推陳出新，今年首季來自高速運算客戶占比將提高。

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