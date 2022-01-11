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恒大集團總部 考慮搬回廣州

恒大集團總部

考慮搬回廣州

記者羅印冲／綜合報導

澎湃新聞報導，恒大集團已從深圳總部大樓搬離，目前深圳總部大樓「恒大集團」的招牌也已拆除，知情人士指出，集團已在2021年12月從該大樓退租，擬將總部搬回廣州，此前搬到深圳只有五年的時間。

恒大10日回應表示，為節約成本，已於去年底辦理退租手續，搬遷至深圳自有物業辦公，目前公司註冊地未變，仍然在深圳。

恒大這棟大樓價值不斐，早在2017年12月19日，兩宗位於深圳南山區深圳灣超級總部基地、掛牌總價合計人民幣86.89億元（約13.6億美元）的土地被中國恒大和萬科分別收入囊中。

當時，編號為T208-0054的土地由恒大集團摘得，土地面積10,376.82平方公尺，總建築面積28.92萬平方公尺，掛牌起始價人民幣55.52億元（約8.7億美元），土地使用年限30年，為商業服務業用地。建成後，其中8.68萬平方公尺的辦公面積部分可按規定銷售，物業用房全體業主共有，其餘部分自規劃驗收之日起15年內不得轉讓，其中文化設施用房屆滿後限整體轉讓。而恒大集團在2017年年中已正式將總部從廣州搬遷至深圳。

2017年6月1日，成立於1996年6月24日的恒大地產集團有限公司的註冊地，更改為深圳市南山區海德三道126號卓越后海金融中心3901房，註冊資本由人民幣28.78億元（約4.5億美元）變為33.83億元（約5.3億美元）。

當時，恒大集團的總部所在地—深圳灣超級總部基地位於深圳紅樹灣豪宅區。整體看來地處整個深圳市的中心區域。

恒大集團

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