「缺芯」持續發酵 中國企業掀「跨界造芯」

「缺芯」（意指缺晶片 ）浪潮持續發酵下，「跨界造芯」愈來愈多。2021年無論是車企還是手機 廠商，或是互聯網大廠都接二連三進入「造芯」賽道，甚至於連地產、家電、百貨、水泥廠等企業也直接橫跨到科技業開始造芯之路。

金融界報導，天眼查數據顯示，目前有超過35萬家企業名稱或經營範圍含「積體電路、晶片」，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的晶片相關企業。其中，近三成的相關企業註冊時間在一年之內，近八成的相關企業成立於五年內。從註冊資本來看，晶片行業的企業註冊資金額度分布，小則人民幣百萬多則千萬，註冊資金在人民幣100萬（約15.7萬美元）以下、人民幣100萬到200萬（約15.7萬美元至31.5萬美元）、人民幣1000萬（約157萬美元）以上的相關企業分別占總體的20%以上，高新企業有近1.2萬家。

從地區分布來看，廣東省的晶片相關企業數量最多，有近13.4萬家，占比38%。其次，福建省以近3.9萬家晶片相關企業的數量排第二。

從行業分布來看，34%的晶片相關企業分布在批發和零售業 ，28%的晶片相關企業分布在科學研究和技術服務業，23%的相關企業分布在信息傳輸、軟體和信息技術服務業。

從專利申請情況來看，境內的晶片相關企業的專利申請總量約82.2萬件。其中，發明專利所占比重最大，共有43.6萬件，占比53%。