我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

「缺芯」持續發酵 中國企業掀「跨界造芯」

記者林宸誼／綜合報導

「缺芯」（意指缺晶片）浪潮持續發酵下，「跨界造芯」愈來愈多。2021年無論是車企還是手機廠商，或是互聯網大廠都接二連三進入「造芯」賽道，甚至於連地產、家電、百貨、水泥廠等企業也直接橫跨到科技業開始造芯之路。

金融界報導，天眼查數據顯示，目前有超過35萬家企業名稱或經營範圍含「積體電路、晶片」，且狀態為在業、存續、遷入、遷出的晶片相關企業。其中，近三成的相關企業註冊時間在一年之內，近八成的相關企業成立於五年內。從註冊資本來看，晶片行業的企業註冊資金額度分布，小則人民幣百萬多則千萬，註冊資金在人民幣100萬（約15.7萬美元）以下、人民幣100萬到200萬（約15.7萬美元至31.5萬美元）、人民幣1000萬（約157萬美元）以上的相關企業分別占總體的20%以上，高新企業有近1.2萬家。

從地區分布來看，廣東省的晶片相關企業數量最多，有近13.4萬家，占比38%。其次，福建省以近3.9萬家晶片相關企業的數量排第二。

從行業分布來看，34%的晶片相關企業分布在批發和零售業，28%的晶片相關企業分布在科學研究和技術服務業，23%的相關企業分布在信息傳輸、軟體和信息技術服務業。

從專利申請情況來看，境內的晶片相關企業的專利申請總量約82.2萬件。其中，發明專利所占比重最大，共有43.6萬件，占比53%。

晶片 手機 零售業

上一則

平價5G iPhone  傳3月亮相

下一則

恒大集團總部 考慮搬回廣州

延伸閱讀

特斯拉全自駕系統 漲價20％

特斯拉全自駕系統 漲價20％
創紀錄 三星上季獲利同比增52%

創紀錄 三星上季獲利同比增52%
史上最長 晶片交貨要等半年

史上最長 晶片交貨要等半年
3巨頭CES搶推晶片 台積大贏家

3巨頭CES搶推晶片 台積大贏家

熱門新聞

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數在2022年首次收跌。美聯社

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

2022-01-05 16:50
傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透

傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

2022-01-04 12:15
根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

2022-01-02 22:51
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

研究員：市場緊盯Fed和Omicron 焦點卻擺錯

2022-01-05 14:02
聯準會（Fed）會議紀錄顯示，Fed收緊貨幣政策的時點和力道將比市場預期來得既快且猛，嚇得美股5日重挫，估值極高的科技股首當其衝。（路透）

Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象

2022-01-06 09:30

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑