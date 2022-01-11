我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

約克維奇被控「入境申報不實」 案情恐再轉彎

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

台灣力晶旗下 晶合集成登科創板 加速高端產品研發

記者林宸誼／綜合報導

台灣力晶科技旗下合肥晶合集成電路公司（簡稱晶合集成），再度推進上海科創板IPO進度，變更募資投資項目，募集資金從原本的人民幣120億元（約18.9億美元）縮減21%至人民幣95億元（約14.9億美元），搶搭半導體上市列車。

科創板日報報導，一家創投機構投資經理表示，IPO審核進程中調整募投專案比較少見，從新的規劃方案來看，公司加快了向先進工藝追趕的趨勢，進軍高端產品及控制量產規模，例如進軍40/28奈米，縮短與聯電、中芯國際等廠商的差距，並滿足下游客戶在AMOLED顯示驅動晶片等中高階產品領域的需求。

根據新的募投方案顯示，晶合集成擬投資人民幣49億元（約7.7億美元）用於合肥晶合積體電路先進工藝研發項目、人民幣31億元（約4.8億美元）用於收購製造基地廠房及廠務設施、人民幣15億元（約2.3億美元）用於補充流動資金及償還貸款

其中，先進工藝研發項目包括後照式CMOS影像感測器晶片工藝平台研發、微控制器晶片工藝平台研發、40奈米邏輯晶片工藝平台研發和28奈米邏輯及OLED晶片工藝平台研發。

晶合集成指出，55奈米製程工藝研發取得了階段性進展，55奈米觸控與顯示驅動整合晶片預計2022年第1季進入量產。

在第二輪審核問詢函中，交易所再度對晶合集成委託經營、實控人認定、與力積電同業競爭等核心問題予以重點關注。

晶合集成方面回覆表示，「委託經營管理合約」在執行過程中，僅履行部分條款，經營管理團隊指派、日常運作管理等條款並未實際履行，公司與力晶科技之間相互獨立，並沒有視為力晶在大陸的子廠。

為此，公司再次從合肥市政府處獲「確認函」，不僅對合作事項予以確認，且明確合肥市國資委為實控人，合肥城建透過直接持股31.14%，和間接的合肥芯屏持股21.85%的方式，共控制公司52.99%股份，首任董事長是雙方協商確定，且非力晶科技員工。

未來發展規劃上，晶合集成與力積電有顯著不同，晶合集成主攻顯示驅動、影像傳感、微控制器、電源管理等四大產品線，要成為全球第一的面板驅動晶片代工廠；而力積電則圍繞著記憶體產品、邏輯及特殊應用產品等晶圓代工提升綜合服務能力。

晶片 投資 貸款

上一則

Omicron嚇跑員工 餐飲業混亂

下一則

高盛改口：Fed今年將升息4次

延伸閱讀

月薪5000 遲到3次被扣3000？合肥老闆曬證據反擊

月薪5000 遲到3次被扣3000？合肥老闆曬證據反擊
特斯拉全自駕系統 漲價20％

特斯拉全自駕系統 漲價20％
創紀錄 三星上季獲利同比增52%

創紀錄 三星上季獲利同比增52%
史上最長 晶片交貨要等半年

史上最長 晶片交貨要等半年

熱門新聞

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數在2022年首次收跌。美聯社

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

2022-01-05 16:50
傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透

傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

2022-01-04 12:15
根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

2022-01-02 22:51
圖：pixabay

節能7妙招 降低暖氣帳單

2022-01-10 13:18
美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

研究員：市場緊盯Fed和Omicron 焦點卻擺錯

2022-01-05 14:02
聯準會（Fed）會議紀錄顯示，Fed收緊貨幣政策的時點和力道將比市場預期來得既快且猛，嚇得美股5日重挫，估值極高的科技股首當其衝。（路透）

Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象

2022-01-06 09:30

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑