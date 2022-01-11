台灣力晶旗下 晶合集成登科創板 加速高端產品研發

台灣力晶科技旗下合肥晶合集成電路公司（簡稱晶合集成），再度推進上海科創板IPO進度，變更募資投資 項目，募集資金從原本的人民幣120億元（約18.9億美元）縮減21%至人民幣95億元（約14.9億美元），搶搭半導體上市列車。

科創板日報報導，一家創投機構投資經理表示，IPO審核進程中調整募投專案比較少見，從新的規劃方案來看，公司加快了向先進工藝追趕的趨勢，進軍高端產品及控制量產規模，例如進軍40/28奈米，縮短與聯電、中芯國際等廠商的差距，並滿足下游客戶在AMOLED顯示驅動晶片 等中高階產品領域的需求。

根據新的募投方案顯示，晶合集成擬投資人民幣49億元（約7.7億美元）用於合肥晶合積體電路先進工藝研發項目、人民幣31億元（約4.8億美元）用於收購製造基地廠房及廠務設施、人民幣15億元（約2.3億美元）用於補充流動資金及償還貸款 。

其中，先進工藝研發項目包括後照式CMOS影像感測器晶片工藝平台研發、微控制器晶片工藝平台研發、40奈米邏輯晶片工藝平台研發和28奈米邏輯及OLED晶片工藝平台研發。

晶合集成指出，55奈米製程工藝研發取得了階段性進展，55奈米觸控與顯示驅動整合晶片預計2022年第1季進入量產。

在第二輪審核問詢函中，交易所再度對晶合集成委託經營、實控人認定、與力積電同業競爭等核心問題予以重點關注。

晶合集成方面回覆表示，「委託經營管理合約」在執行過程中，僅履行部分條款，經營管理團隊指派、日常運作管理等條款並未實際履行，公司與力晶科技之間相互獨立，並沒有視為力晶在大陸的子廠。

為此，公司再次從合肥市政府處獲「確認函」，不僅對合作事項予以確認，且明確合肥市國資委為實控人，合肥城建透過直接持股31.14%，和間接的合肥芯屏持股21.85%的方式，共控制公司52.99%股份，首任董事長是雙方協商確定，且非力晶科技員工。

未來發展規劃上，晶合集成與力積電有顯著不同，晶合集成主攻顯示驅動、影像傳感、微控制器、電源管理等四大產品線，要成為全球第一的面板驅動晶片代工廠；而力積電則圍繞著記憶體產品、邏輯及特殊應用產品等晶圓代工提升綜合服務能力。