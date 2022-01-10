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客戶搶付款項預約產能 台積電拚全年無淡季

記者尹慧中／綜合報導

供應鏈傳出，台積電產能持續搶手，超微、蘋果、輝達、高通等數十家客戶為確保後續出貨無虞，紛紛預先支付台積電款項預約產能，合計台積電今年將可取得逾1500億元新台幣（約53.6億美元）預付款，不僅年度營收可望持續衝新高，更將力拚全年無淡季。

台積電預計13日召開線上法說會，目前處於法說會前緘默期，不回應任何傳聞。業界人士分析，台積電重要客戶陸續增加預付款，凸顯相關訂單並非「虛假需求」，有助降低後續不確定性。

供應鏈透露，台積電客戶群積極透過支付預付款卡位成熟與先進製程，粗估台積電今年來自客戶總預付款額度將突破1500億元新台幣，創新高，後續則將分批視台積電生產交貨情況逐季入帳。

近期非蘋手機市場雜音頻傳與新冠疫情亂流干擾之際，業界認為，台積電來自高速運算、物聯網、旗艦智慧機、車用應用的預付款挹注下，有助全年穩健表現，挑戰美元計價營收年成長26%以上的佳績。

根據台積電財報，截至去年第3季底客戶預付款累計達1063.29億元新台幣（約38億美元），過去八季來，台積電客戶群的預付款穩定拉升，過去一年每季成長率都超過144%。業界認為，台積電來自客戶預防性採購與因應市場競爭包產能趨勢持續，今年預付款有望逐季持續成長，進而降低淡旺季波動風險。

此外，瑞銀、摩根士丹利、高盛、摩根大通等外資券商關注半導體業庫存狀況、產業後市、公司營收及毛利展望、3奈米進度、成熟製程市況、擴廠進度，以及資本支出等七大議題。

在晶圓代工漲價和訂單穩定挹注下，摩根士丹利指出，台積電首季營收可望季增2%至3%。摩根大通則預期，台積電首季營收將季增5%；瑞銀則估季增2%。

全年營收方面，瑞銀、摩根士丹利、摩根大通、高盛皆預估可年增兩成之上，介於20%至26.1%。毛利率方面，摩根大通認為，台積電首季可望繳出優於市場預期的53.7%，瑞銀則認為會持平上季的52.6%。

資本支出為市場關注點之一，摩根大通認為，台積電有機會上調資本支出計畫，預期今年可來到420億美元。高盛預估今、明年各為380億美元、400億美元；摩根士丹利預期今年落在370美元至380億美元。

3奈米製程進度方面，高盛預期，英特爾與蘋果將是台積電3奈米首波客戶，預期台積電3奈米2023年營收占比達16%。瑞銀預估，台積電2023年初3奈米月產能可達5萬片，其中，來自英特爾的訂單約占1.5萬至2萬片。

台積電 營收 高盛

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