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中國鋼價止跌 台灣迎春節後拉貨潮

記者林政鋒／綜合報導
冬奧將於2月下旬落幕，前此鋼市已超前部署，鋼價拐點浮現、開始蠢動。（本報資料照片）
冬奧將於2月下旬落幕，前此鋼市已超前部署，鋼價拐點浮現、開始蠢動。（本報資料照片）

中國龍頭廠寶鋼2月盤價開平盤，鋼價連兩個月持平，對此，台灣的中鋼董事長翁朝棟說，寶鋼內銷平盤，但卻可望醞釀外銷漲價，鋼鐵行情逐步走到正向軌跡，看好農曆春節後的強勢拉貨潮。

寶鋼最新公布今年2月盤價，熱、冷軋等大宗底材全面平盤。上市鋼廠專家說，寶鋼去年12月熱軋每公噸大跌人民幣300元，反映中國鋼價頹勢，緊接著今年1月、2月連續二個月平盤，市場解讀為強烈止跌訊號，對於中鋼1月下旬將開出的2月新盤價有強大的助攻效果。

翁朝棟說，寶鋼去年12月跌很大，如今連二個月穩盤，根據得到的商情資訊顯示，接下來寶鋼可望積極提振外銷報價，鋼市出現拐點，將走回上坡路，時間點可望落在農曆新年長假過後，因為依過往經驗，春節假期結束後百業興旺，鋼市拉貨潮可帶動新一波需求。

中鋼專家表示，中國熱軋價格低於每公噸750美元，「完全在成本線以下」，也就是鋼寶是賠錢銷售，「所有賠錢的生意都不會長久」，果然寶鋼1月、2月平盤，預測鋼價不會再跌，接下來第1季末、第2季初行情回溫上漲的可能性增高。

翁朝棟指出，當前全球都在拚經濟，鋼市沒有看淡的理由，而且碳中和減碳的成本相當高，至少是現在的二倍，進一步導致高鋼價結構，新的疫情傳播雖快卻少重症，疫情衝擊減緩，各國基建陸續開展，下游用鋼需求轉趨穩定，且原物料價格仍居高位，鋼價有望獲得支撐。

至於近期低價進口鋼材擾亂市場秩序的問題，翁朝棟指出，中鋼會透過各種可能方案對抗進口材，同時表明已經注意到有上市鋼廠替進口鋼材代工，「這麼大的鋼廠沒必要這麼做」，「應從長遠考量，共同維護台灣鋼鐵市場秩序」，才是各方樂見。

翁朝棟表示，鋼價即將重回正軌，更要注意低價進口材擾市的問題，中鋼留意到有大型上市鋼廠為進口材代工，中鋼只能道德勸說。

疫情 減碳

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