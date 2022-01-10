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中國房市鬆綁 加速房貸放款 最快一個月可拿到錢

記者陳政錄／綜合報導
中國官方為維持房地產市場穩定，北京、上海等各主要城市的銀行，也開始加速房貸放款，有助活絡低迷的房市。 （中新社）
中國官方為維持房地產市場穩定，北京、上海等各主要城市的銀行，也開始加速房貸放款，有助活絡低迷的房市。 （中新社）

2022年伊始，中國官方為維持房地產市場穩定，北京、上海等各主要城市的銀行，也開始加速房貸放款，最快縮短至一個月內就可拿到房貸，將有助於活絡低迷的房市。

中國指數研究院認為，今年中國居民按揭（抵押）貸款有望繼續鬆綁，進而支持自住及換屋的購房需求。

財聯社報導，北京多家銀行及房地產仲介數據顯示，2022年開始，對中古屋的貸款放款周期已明顯縮短，從原本半年左右，加快到一個月內，但房貸利率方面，首購屋房貸利率仍為5.2%，購買第二間房產則為5.7%，並未有大幅調整。

券商中國引述交通銀行、工商銀行等房貸部門表示，在上海，目前處於年初額度較寬鬆的時間點，房貸申請速度也較去年加快，周期從半年的等待期，縮短到約一個月左右；有上海房產經紀公司透露，去年12月申請的部分中古屋貸款，原計畫今年第2季放款，沒想到現在已陸續放款。

上海房地產經紀公司、銀行業者表示，放鬆房貸原因之一是目前市場交易量下降，另一是去年底以來，中國滿足購房者合理居住需求的政策相繼推出。

去年12月，中共中央政治局會議、中央經濟工作會議，中國人民銀行（中國央行）工作會議均提出，要更好滿足購房者合理住房需求；中國銀保監會表示，要重點滿足首套房、改善性房屋抵押貸款需求，合理發放房地產開發貸款、併購貸款，加大保障性租賃住房支持力度。

中原地產首席分析師張大偉坦言，去年10月份房貸最緊張的時候，由於信貸收緊，熱門城市排隊需要四到六個月，嚴重限制市場成交，但隨著中古屋成交量少了、房貸供應量能增加，北京、上海、廣州、深圳放款周期都有所縮短。

除此之外，中國還有安徽省合肥市、廣東省佛山市、黑龍江省哈爾濱市等，於去年底開始，陸續發放關於促進市場平穩健康發展的通知，要求加快房貸發放速度、放寬年限和補貼等。

中國商業銀行房地產金融專家李向峰說，近五年中央堅持房住不炒政策，抑制投資投機，目前大多數是自住需求，為滿足剛性需要、刺激消費，長期房貸利率還存在下降可能性。中國指數研究院認為，2022年中國居民抵押貸款額度、放款周期、利率等有望進一步鬆綁。

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