中國防資本無序擴張 將設紅綠燈

在中國近年高舉反壟斷大旗，整頓網路平台企業的背景下，中國證監會官員透露，資本無序擴張會帶來系統性風險，不利於資本市場發揮促進「共同富裕」的積極作用，接下來，證監會將加強對資本的規範引導，為資本設置「紅綠燈」。

中國證監會投資 者保護局一級巡視員黃明9日出席第六屆新金融高峰論壇，在「共同富裕」的主題中，他指出，為投資者提供更好的投資環境和市場生態，是拓寬居民財產性收入來源，促進居民收入增長和實現共同富裕的重要前提。

他表示，證監會投保局將堅持建制度、不干預、零容忍，堅持置「四個敬畏、一個合力」的監管理念，健全有機立體的投資者保護體系，助力共同富裕。

如何強化資本市場的功能發揮？黃明表示，一是要確保全市場註冊制改革平穩落地，更好發揮資本市場融資 功能；二是要強化內生動力，壓實主體責任，推進提高上市公司質量；三是要落實「零容忍」要求，依法從嚴打擊證券 期貨違法行為。

第四，黃明說，是要加強對資本規範引導，對特定敏感領域融資併購活動從嚴監管，與相關方共同建立健全防止資本無序擴張制度機制，為資本設置「紅綠燈」，依法加強對資本的有效監管，有效控制其消極作用。

黃明說，證監會將切實防止資本無序擴張和違法違規「造富」，加強監管、嚴把資本市場的入口關，塑造健康良性的行業文化。