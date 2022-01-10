中國房貸利率 出現下調跡象

除銀行提速放款外，中國的房貸利率 也出現鬆動的跡象。以工商銀行廣州分行為例，近日悄悄將首購房貸利率從5.85%，普遍調降至5.65%，連買第二間房產的貸款 利率也有所下調。業內人士分析，周期性調整和銀行推動「開門紅」，是房貸利率下調的主要原因。

第一財經報導，2022年剛開始，工商銀行廣州分行將首購房貸利率從5.85%，普遍調降至5.65%左右，另購買第二間房產的貸款利率，也從6.05%左右降至5.85%左右。

其他主要銀行如建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行也隨之下調。

至於為何下調，報導引述業內人士分析，如今市場上中古屋交易低迷，因此出現階段性調整，銀行推動「開門紅」也是主因；廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，中央提出維護房地產 市場的健康發展、維護住房消費者合法權益的兩個維護」政策也是關鍵。

除廣州之外，據房地產資訊平台克而瑞引述江蘇省常州市內，各大主流銀行房貸利率表顯示，在去年9月時，首購房貸利率多在5.8%到6%左右，但今年一月最新數據顯示，最低的房貸利率已降至5.4%。銀行業還表示，當前額度充足，若符合條件者，最快兩到三天內即可完成放款。