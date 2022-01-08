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中國重大項目投資 第一季拚開門紅

記者黃雅慧／綜合報導

新年度中國多地重大項目如火如荼開工。中國證券報報導，開年第一周頭三個工作天（1月4日至6日），已公布的重大項目總投資額已超人民幣3兆元。從各地出爐的政府工作報告以及各地發改委公布的2022年工作計劃來看，積極推進項目開工建設，確保第一季投資實現「開門紅」成重點任務。

中國證券報整理截至6日，包括上海五個新城首批重大項目共40個，總投資額人民幣1328.2億元（約209.2億美元），涉及高端產業、科創、基礎設施、重大民生等領域。與此同時，海南自貿港建設項目今年度第一批集中開工項目142個，總投資人民幣373億元（約58.7億美元）。

此外，浙江省有358個重大項目集中開工，總投資達到人民幣6,386億元；安徽省第一批重大項目約731個，總投資人民幣3760.6億元（約592.4億美元），涉及戰略性新興產業、交通、社會事業等12個行業領域等；河北省2022年省重點建設項目共安排695項，總投資人民幣1.12兆元（約1764億美元），年內預計完成投資人民幣2500億元（約393.8億美元）以上。

而四川省、河南省、江蘇省也召開重大項目開工動員會，先進製造業和戰略性新興產業成為亮點。據不完全統計，全國多地舉行的重大項目集中開工投產等活動總投資超人民幣3兆元（約4726億美元）。

國家發改委表示，作為地方建設項目重要資金來源的地方專項債，去年較大比例在下半年發行，其中相當一部分將在今年第一季使用，可與今年發行使用的專項債券形成疊加效應，對擴大今年有效投資提供支撐。

中信證券首席經濟學家諸建芳分析，去年11月、12月新發專項債規模和剩餘額度合計約人民幣7000億元（約1102.7億美元），總體上結轉到2022年的財政資金約人民幣1.4兆元（約2205億美元）。

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