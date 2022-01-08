中國全市場註冊制 證監會：快上路了

中國證監會主席易會滿表示，目前來看註冊制試點已經達到了預期目標，全面實行註冊制的條件已逐步具備，證監會正抓緊制定全市場註冊制改革方案，確保這項重大改革平穩落地。

中國央視報導，易會滿表示，2022年證監會將努力實現「三穩三進」，為穩定宏觀經濟大盤積極貢獻力量。2022年證監會將在改革、開放、服務實體經濟高品質發展上體現進的要求。

所謂註冊制，也稱為證券 發行註冊制、IPO註冊制，是公司發行證券上市的制度，與核准制有所區別。

中共中央政法委機關報法治日報報導，中國人民大學法學院教授劉俊海表示，在核准制下，由監管者對擬上市公司進行審核，代投資 者進行價值判斷；註冊制下首發上市公司不設門檻，沒有財務指標、註冊資本等硬性要求。

劉俊海指出，採註冊制的發行人得向市場說明營業模式、財務業績等投資者關心的問題，並保證披露信息100%的透明，由投資者進行價值判斷，一旦披露信息有假，可能會受到行政處罰、民事賠償、刑事追究，甚至引發公司退市。

西北政法大學經濟法學院教授強力表示，核准制與註冊制的問題，實際上反映的是政府與企業關係的變化問題，「在法治建設不完備、市場發展的初期，對股票 發行上市實行額度制，之後演變為核准制，如今資本市場歷經30多年發展，法治化市場化深入人心，在前期試點基礎上，施行註冊制條件已經成熟。」

前證監會官員、上海國浩律師事務所資深顧問黃江東認為，核准制與註冊制的不同，說到底是形式審查還是實質審查的區別，在市場條件成熟時，顯然實質審查更有利於投資者進行投資判斷。

依據證券法規定、國務院全面授權，在上海證券交易所的科創板、深圳證券交易所的創業板及北京證券交易所股票發行施行註冊制之後，註冊制這一資本市場制度的重大改革，終於從試點走向施行，從三個板塊推至全市場。