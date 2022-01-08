台灣去年出口攀峰 達4464億美元

2021年12月出口規模達407億美元，寫下出口連18紅紀錄；全年出口4464億美元、進口3811億美元，同登歷年最高。（本報資料照片）

台灣財政部 7日公布去年12月出口規模達407.2億美元，年增23.4%，寫下出口連18紅紀錄，出口規模為歷年單月次高；2021年全年出口4464.5億美元、進口3811.7億美元，同登歷年最高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，去年不只出口總值創新高，還寫下首次連續三個月出口值突破400億美元的優異表現；出超652.8億美元，亦刷新歷史紀錄。台灣總出口增幅，在亞洲四小龍中連續三年表現最佳。五大主要市場、七大主要貨類出口更同步創高。

在單月表現上，蔡美娜指出，受益全球經濟穩定復甦，創新科技應用與數位轉型加速推展，以及產品漲價效應，去年12月出口407.2億美元，年增23.4%，出口規模為歷年單月次高，僅次於去年11月表現。

12月出口優異，連續18個月正成長，蔡美娜表示，12月主要出口貨品中，礦產品隨油價 上漲及需求攀升，年增1.3倍；電子零組件、資通與視聽產品出口值皆為單月次高，分別年增27.5%、22.4%，已連32個、23個月上升；光學器材出口表現仍受電視面板價格下跌拖累，年減8.3%。

蔡美娜指出，去年出口亮點不少，在11類主要出口貨類中，電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品、化學品、機械、運輸工具等七大貨類，出口值皆創新高，其中金屬、塑橡膠、化學品等單年增幅皆超過四成。

她說，去年對中國大陸及香港、東協、日本、美國、歐洲等五大市場，出口表現齊創新高，這也代表2020年出口呈現衰退的歐洲、東協，在這一年順利由負轉正。

展望2022年出口表現，蔡美娜表示，就1月出口展望來看，國際缺料情形稍有趨緩，各個主要國家製造業仍在擴張，加上傳統淡季到來、新冠Omicron變種病毒 株等不確定因素影響，預期1月出口年增率在14%至17%間，出口規模在391億至401億美元間；同時依據主計總處預測，今年第1季在高基期因素影響下，出口增幅約13.4%。