我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

台灣去年出口攀峰 達4464億美元

記者程士華／台北報導
2021年12月出口規模達407億美元，寫下出口連18紅紀錄；全年出口4464億美元、進口3811億美元，同登歷年最高。（本報資料照片）
2021年12月出口規模達407億美元，寫下出口連18紅紀錄；全年出口4464億美元、進口3811億美元，同登歷年最高。（本報資料照片）

台灣財政部7日公布去年12月出口規模達407.2億美元，年增23.4%，寫下出口連18紅紀錄，出口規模為歷年單月次高；2021年全年出口4464.5億美元、進口3811.7億美元，同登歷年最高。

財政部統計處處長蔡美娜表示，去年不只出口總值創新高，還寫下首次連續三個月出口值突破400億美元的優異表現；出超652.8億美元，亦刷新歷史紀錄。台灣總出口增幅，在亞洲四小龍中連續三年表現最佳。五大主要市場、七大主要貨類出口更同步創高。

在單月表現上，蔡美娜指出，受益全球經濟穩定復甦，創新科技應用與數位轉型加速推展，以及產品漲價效應，去年12月出口407.2億美元，年增23.4%，出口規模為歷年單月次高，僅次於去年11月表現。

12月出口優異，連續18個月正成長，蔡美娜表示，12月主要出口貨品中，礦產品隨油價上漲及需求攀升，年增1.3倍；電子零組件、資通與視聽產品出口值皆為單月次高，分別年增27.5%、22.4%，已連32個、23個月上升；光學器材出口表現仍受電視面板價格下跌拖累，年減8.3%。

蔡美娜指出，去年出口亮點不少，在11類主要出口貨類中，電子零組件、資通與視聽產品、基本金屬及其製品、塑橡膠及其製品、化學品、機械、運輸工具等七大貨類，出口值皆創新高，其中金屬、塑橡膠、化學品等單年增幅皆超過四成。

她說，去年對中國大陸及香港、東協、日本、美國、歐洲等五大市場，出口表現齊創新高，這也代表2020年出口呈現衰退的歐洲、東協，在這一年順利由負轉正。

展望2022年出口表現，蔡美娜表示，就1月出口展望來看，國際缺料情形稍有趨緩，各個主要國家製造業仍在擴張，加上傳統淡季到來、新冠Omicron變種病毒株等不確定因素影響，預期1月出口年增率在14%至17%間，出口規模在391億至401億美元間；同時依據主計總處預測，今年第1季在高基期因素影響下，出口增幅約13.4%。

財政部 變種病毒 油價

上一則

3兆2502億美元 中國外匯存底衝上6年新高

下一則

中國全市場註冊制 證監會：快上路了

延伸閱讀

華美銀行再傳捷訊

華美銀行再傳捷訊
小米手機涉逃漏稅 印度罰款5.5億元

小米手機涉逃漏稅 印度罰款5.5億元
北卡逾9億財產無人認領 民眾可上網查詢

北卡逾9億財產無人認領 民眾可上網查詢
台灣立法院會讀通過 當沖降稅減半優惠延長3年

台灣立法院會讀通過 當沖降稅減半優惠延長3年

熱門新聞

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數在2022年首次收跌。美聯社

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

2022-01-05 16:50
根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

2022-01-02 22:51
聯準會準備啟動升息之際，2022年投票成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期。圖為聯準會主席鮑爾。(美聯社)

Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股

2022-01-02 15:59
傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透

傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

2022-01-04 12:15
運輸燃煤的駁船排列在印尼東加里曼丹省馬哈坎河上。 路透

最大燃煤出口國印尼本月暫停外銷 全球煤價看漲

2022-01-01 09:50
美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

研究員：市場緊盯Fed和Omicron 焦點卻擺錯

2022-01-05 14:02

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審