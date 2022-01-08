3兆2502億美元 中國外匯存底衝上6年新高

中國外匯規模創近六年新高。（中新社資料照片）

中國人民銀行7日公布去（2021）年外匯存底為3兆2502億美元，較去年11月底上升了278億美元，升幅0.86%。是外匯存底規模連續第三個月回升，並創2015年12月以來近六年新高。

累計去年中國外匯存底規模全年增加336億美元，為連續第三年正增長。此外，今年1月至12月的月度平均規模達到3.21兆美元，顯著高於之前數年平均水平。

由於人行在去年12月上調金融機搆外匯存款備金率，釋放大規模的流動性，但並沒有影響人民幣匯率 的強勢表現。中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，2021年12月外匯市場運行總體平穩，跨境資金流動活躍有序。她並解讀，外匯存底以美元為計價貨幣 ，非美元貨幣折算成美元後金額增加，與資產價格變化等因素共同作用，導致外匯存底規模上升。

人行同時發布統計，官方儲備資產中，去年12月黃金儲備6264萬盎司，連續28個月保持不變， 對應的美元價值為1131.25億美元，月增約9100萬美元。

中國外存規模創近六年新高，中國民生銀行首席研究員溫彬認為，真實貿易和跨境資本流動對外匯存底規模穩中有升形成貢獻。「去年12月進出口相關指標表明。海外需求仍然較旺，預計對出口形成支撐。」此外，證券投資 在去年12月北向資金累計淨流入人民幣890億元（約140.2億美元），創2021年月度淨流入新高，支撐外匯存底規模。

金融專家趙慶明則表示，過去幾個月以來人民幣表現強勢，企業結匯相對踴躍，導致人行外匯占款增加，即人行在外匯市場處於淨購入的狀態，外存規模因而增加。

對於今年外匯存底走勢後續，中國國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，外匯存底規模有望保持總體穩定。