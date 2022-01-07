聯電去年合併營收 首度破2000億台幣

晶圓代工廠聯電受惠需求強勁，6日公布去年12月合併營收 首度站上200億元新台幣（約7.1億美）大關、達202.8億元新台幣（約7.2億美），創新高，並推升去年第4季、去年全年業績同寫新猷。其中，年度合併營收第一次突破2000億元新台幣（約71.6億美）、達2130.1億元新台幣（約76.3億美）。

聯電去年12月合併營收202.8億元新台幣，月增逾3.1%，年增32.6%；去年第4季合併營收591億元新台幣（約21.1億美），季增5.7%，年增30.5%，打破傳統淡季束縛。2021年全年度合併營收達2130.1億元新台幣（約76.3億美），年增20.47%。

儘管基本面亮麗，但外資今年來天天賣超摜壓下，聯電近期股價陷入整理，昨天下跌0.4元新台幣、收62.7元新台幣，外資賣超逾1.4萬張，連四賣。累計2022年以來四個交易日，外資共賣超逾6.1萬張。6日ADR早盤漲約0.5%。

聯電在上一次的法說會中，預期2021年第4季毛利率 可望較前一季成長，晶圓出貨量將季增1%至2%，以美元計價的產品平均單價（ASP）也將季增1%至2%，產能利用率維持100%。法人預估，聯電去年第4季營收將季增2%至4%，續寫新猷，聯電昨天端出的成績單則優於市場預期。

外資認為，聯電專注的成熟製程市場，隨著格羅方德、中芯國際等同業相繼宣布增加資本支出，未來市場競爭持續加劇，其中，12吋成熟製程的28／40奈米，2023年至2024年產能將分別增加18.8%及8.5%，超過市場需求的7.6%及10%，因此即便2022年預估的市場前景依舊樂觀，但是到2023年至2024年就有供應過剩風險。

聯電先前僅釋出今年展望，預料2022年12吋與8吋晶圓廠產能維持滿載，價格向上動能持續。受惠5G、電動車 、物聯網等應用帶動結構性需求成長，年度營收年增幅將優於產業平均值（12%），今年會是聯電拓展更多市占率的一年。

展望2022年第1季，法人看好聯電在全面調漲代工價格，加上產線依舊滿載，單季業績表現有望更出色，挑戰續創新高。

此外，隨整體代工價格優於去年，訂單可見度高、需求強勁，聯電今年整體毛利率會高於去年，獲利彈升幅度將甚為可期。