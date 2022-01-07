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2個月內 鴻海鄭州廠再重金招工

記者蕭君暉、戴瑞芬／綜合報導

iPhone 13 Pro賣翻天，最大組裝廠鴻海旗下富士康河南鄭州廠急招工因應生產需求，6日在微信發布訊息招募正式工，另有返費獎金人民幣8500元（約1338.8美元）作為額外薪資獎勵。法人看好，隨著人員陸續到崗，有助鴻海集團營收延續動能。

這是富士康鄭州廠繼去年12月大規模招工之後，短短兩個月內第二度啟動重金徵人的作業。

大陸媒體分析，富士康鄭州廠區此次招工，是因應蘋果iPhone 13在農曆新年長假期間的市場旺季需求，同時也為即將到來的農民工返鄉潮導致缺工變數，預做準備。不過，河南最近疫情突然多點散發，並擴及包括鄭州、洛陽、許昌、周口、信陽、商丘等六個地市，成為富士康鄭州廠此波徵人的一大挑戰。

富士康鄭州廠去年12月中旬才公告招工，針對內部推薦合夥人、正式工、離職返聘者，安排面試報到，只要在職超過90天，且有效出勤滿55天，推薦總獎金最高可達人民幣1萬元（約1575美元）。

富士康鄭州廠昨天於微信再度啟動淡季招工高薪獎勵，主要招聘正式工，招聘單位以鄭州廠港區和八大街廠區的iPEBG事業群為主，員工主要生產蘋果手機前、後面板，月薪大約人民幣3500元至4500元（約551.2美元至708.7美元），旺季結束後還有一次的獎金人民幣8500元。

iPEBG事業群主要在河南鄭州綜合保稅區設廠，主要設計生產製造iPhone精密機構件、智造、自動化設備、工業人工智慧相關方案。

鄭州是鴻海集團在大陸最大的iPhone生產基地，產業人士表示，鄭州航空港廠區和經濟技術開發區主要製造iPhone等智慧型手機產品和零組件，新款高階版iPhone 13 Pro系列也在航空港廠區生產。

媒體披露，當地人力資源公司因應富士康鄭州廠區招工，規劃三項招聘措施，其中兩項包括每小時人民幣27元小時工、每小時人民幣26元的年前臨時工；小時工月薪在人民幣7000元至9000元左右（約1102美元1417美元），年前臨時工月薪在人民幣6500元至7500元（約1023美元至1181美元）左右。

另外，還有第三項返費工措施，月薪約人民幣4000元至5500元（約630美元至866美元），出勤滿55天，同時在職滿90天，還可拿到人民幣1萬元（約1575美元）的返費獎勵。

富士康鄭州廠區有超過90條生產線、35萬名工人，全球約一半蘋果手機來自鄭州富士康廠區。法人指出，鴻海在iPhone 13系列整體供貨比重約65%至70%，鴻海更是iPhone 13 Pro Max獨家組裝代工供應商，隨著iPhone 13 Pro需求暢旺，鴻海Q1業績也將因此受激勵。

鄭州 iPhone 鴻海

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