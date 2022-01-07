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三大房企 碧桂園、萬科、融創 年銷售未達標 恒大墊底

記者陳政錄／綜合報導
中國調控導致房市趨冷。（中新社）
中國調控導致房市趨冷。（中新社）

在官方調控、中國恒大等企業接連爆發債務風險下，中國2021年房地產市場冷颼颼，約八成企業未完成年度銷售目標，包括碧桂園、萬科、融創這前三大房企，其中又以中國恒大業績完成率僅59.1%，幾乎較預期腰斬墊底。

據中國指數研究院，引述公布了2021年度銷售目標的32家中國代表性建商為例，整體平均完成率為90.1%，僅六家完成銷售目標，有26家未完成。

其中，低於80%的有六家，以中國恒大年度合約銷售額人民幣4430億元（約697.7億美元），完成度59.1%最低，排名從去年的第一跌倒今年第五，另首創置業完成人民幣800億元（約126億美元），完成率68.3%倒數第二。

中國2021年房企前三甲中，碧桂園年度房地產銷售達人民幣7588億元（約1195.1億美元），僅年減3.8%，是唯一一個占穩人民幣7000億元（約1102.5億美元）關卡的中國房企，但相較設定目標，完成率為88.9%；排名第二的萬科，年度銷售額達人民幣6277億元（約988.6億美元），年減10.85%，目標完成度78.5%，融創中國方面，銷售額人民幣5976億元（約941.2億美元），完成度93.4%。

不過，在實現年度銷售目標的六家中國房地產企業中，仍有綠城中國、濱江集團兩家浙江企業完成率達113.2%、112.8%高出預期，綠城中國2021年合約銷售額達人民幣2666億元（約419.9億美元），年增24%。

億翰智庫分析認為，限購、限貸等在內的調控政策不斷趨緊，加上龍頭企業「爆雷」和民營房企債務違約、房地產稅試點的預期，導致購屋者預期發生重大轉變，擔心無法交屋，市場觀望情緒蔓延。

中國指數研究院預計，2022年中國中央對房地產調控總基調不變，在企業資金回籠壓力不減，償債高峰期的到來下，企業資金端預計繼續承壓，行業收併購將有增加的趨勢。

58安居客房產研究院分院院長張波指出，2021年中國土地成交面積也較往年減少，預計房市將進入滯脹期。

房地產 恒大 指數

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