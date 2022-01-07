中國火電企業金山股份爆雷 市值不到50億人民幣 虧20億

受中國去年加碼能耗雙控、煤炭價格大漲的影響，隨企業業績陸續出爐，出現了首家「爆雷」，恐面臨鉅額虧損的火電企業。據華電集團旗下上市公司瀋陽金山能源股份（金山股份）公告，這家市值不到人民幣50億元（約7.8億美元）的公司，預計2021年全年，將淨虧損約人民幣20億元（約3.1億美元）。

受此影響，上月一度連拉七個漲停板，被稱為「妖股」的金山股份，6日幾乎以跌停開盤，收報人民幣3.3元，跌6.52%，總市值人民幣49.34億元（約7.7億美元）。

據金山股份5日晚間公告，預計2021年歸屬上市公司股東淨利潤 ，將虧損人民幣18億元到20.38億元（約2.8億美元到3.2億美元），較去年年同期減人民幣18.82億元到21.2億元（約2.9億美元到3.3億美元）。

先前財報顯示，金山股份2021年前三季淨虧損人民幣9.13億元（約1.4億美元），也就是說，光2021年第4季，就虧損了約人民幣10億元（約1.5億美元）。

金山股份說明，業績預期虧損，主要是受外部因素影響。公告稱，報告期內煤價較去年同期大幅度攀升，公司發電、供熱成本出現倒掛。

金山股份是中國國企華電集團旗下，主營火力發電的上市公司，火電裝機占91.57%，但在此之前，由於金山股份多次公告稱，其生產經營活動正常，不存在資產重組 、債務重組、資產注入、破產 、引進戰略投資者等事項。

因此，雖市場預期表現慘澹，但如此大額「爆雷」，仍讓人意外。

事實上，據民生證券數據，2021年前三季，火電成為中國上市公司業績下滑重災區，43家公司中，利潤下降的有18家，虧損八家，持續虧損的四家。

以用於火力發電的秦皇島動力煤Q5500為例，2021年前三季，平均價格每公噸人民幣915.8元（約144.2美元），年增65.9%，雖中央喊話維穩，中國多省相繼放寬浮動電價，但以去年12月，中國全國煤炭交易會的2022年煤炭長期合約簽訂履約方案徵求意見稿中，煤炭基準價為每公噸人民幣700元（約110.2美元），仍較過去上調約31%。

為穩定市場預期，中國煤炭工業協會、煤炭運銷協會6日聯合發布倡議，要求煤炭企業主動承擔社會責任，加快中長期合約簽訂工作，增加電煤供應，優先保障發電供熱和民生需求，促進產業鏈、供應鏈健康發展。