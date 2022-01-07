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微信小程序5周年 用戶數量衝4.5億

記者林宸誼／綜合報導

今年是微信小程序問世五周年，微信小程序負責人曾鳴6日指出， 2021年日均活躍用戶數量（DAU）超過4.5億，年增32%，而經小程序支付的用戶增長80%，客單價比2020年大幅提升。

微信支付則預告，未來三年將補貼人民幣100億元（約15.7億美元）給小商戶數字化升級。

新浪科技報導，騰訊旗下微信6日廣州舉行「2022年微信公開課」，並公布多項數據和計劃，曾鳴表示，去年變現規模增長90%，其中90%的增長來自中小商家，小程序未來還會連接更多硬體設備。

微信團隊補充，疫情下小程序讓社會加快數位化，例如去年小程序在疫情防控累計服務7億用戶，而餐飲、旅遊、零售等行業經小程序將營運帶到線上，相關行業交易量年增100%。

快科技報導，微信支付負責人張穎表示，2021年小程序開發者突破了300萬，並且開發者獲得了穩定的收入。相較2020年，小程序的變現規模增長超過90%，微信為開發者支付的廣告分成接近人民幣百億。

張穎提到，在小程序裡，年輕群體最愛使用生活服務、效率辦公、電商購物等；青年群體最愛用政務服務、共享出行、物流快遞等；中老年群體最愛視頻娛樂、政務服務、超市團購。

但張穎坦言，微信支付在小微商戶上從來沒有盈利，一直在虧損，未來三年還會斥資人民幣100億元幫助小微商戶進行數位化升級。

張穎強調，微信支付作為工具，要盡到工具的責任，對有風險的轉帳進行提醒，去年末大額被騙資金較去年年初下降90%。

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