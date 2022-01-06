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中企高薪聘少量人才掀風潮 38城平均月薪逾萬

記者黃雅慧／綜合報導
38城平均招聘月薪首次破人民幣萬元， 北京最高人民幣1萬3412元。（新華社）
38城平均招聘月薪首次破人民幣萬元， 北京最高人民幣1萬3412元。（新華社）

中國招聘平台「智聯招聘」5日發布2021年第四季「中國企業招聘薪酬報告」，報告顯示38個核心城市企業的平均薪酬達到每月1萬111元（人民幣，下同，約1591美元），首次漲破人民幣萬元，較上季增長3.8%，更較去年同期的8923元給薪高出13.3%。

報告分析，2021年以來，38城企業平均招聘薪酬逐季穩步增長，這一定程度反映出，相對於大規模招聘，企業越來越傾向於高薪聘請少量優秀人才，減少邊際人工成本。

在平均薪資外，以較能體現薪資差距的中位數來看，第四季招聘薪資中位數為每月8001元，相較於上季增長6.6%。中位數為每月5001元，與上季度薪酬中位數持平。

另外，報告所監測的38個核心城市中，招聘月薪漲破萬元級的城市，從上季的七個增加至本季的九個，其中，蘇州、寧波兩座城市新晉為萬元級月薪城市。

整體而言，北京、上海兩地月薪仍處於第一梯隊，月薪分別達1萬3412元和1萬3195元。主因在於京滬兩地轉型升級不斷深入，2020年北京全市擁有國家高新技術企業數量高達2萬8750家，比排名第二的深圳多出1萬多家。此外，滬深兩地也是中國總部所在最密集之地，特別上海大型跨國公司地區總部數量位居全中國第一，總部經濟國際化水平最高。

而深圳、杭州分別以月薪1萬2606元、1萬1462元的薪酬位列第三、四位。

北上深杭四座城市均較上季增長4.0%以上，其中深圳第四季月薪較上期增長5.3%，具備較高人才吸引力。蘇州市月薪較上期漲7.3%，超越珠海位列第七。

第一財經報導，廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，近年蘇州產業轉型升級在地級市裡表現最佳，蘇州高新技術產業發展也比較好，生物製藥、電子訊息等產業發展十分突出。

另從行業來看，第四季信託、擔保、拍賣、典當行業，超過基金、證券、期貸、投資行業，以月薪1萬2826元重回榜首，能源、礦產、採掘、冶煉月薪1萬2081元較上期增長12.8%，躍居第四位。去年中國能源緊缺、能源價格上漲的局勢也帶動行業招聘薪酬水漲船高。而受到「雙減」政策與疫情影響，教培和旅遊業招聘薪酬分別較第三季微跌1％與1.5%。

2021年第四季平均月薪城市分布
2021年第四季平均月薪城市分布

北京 疫情 投資

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