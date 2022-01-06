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中移動A股上市 先漲後跌瀕臨「破發」

記者林宸誼／綜合報導

中國最大的電信商中國移動5日回歸A股，開盤曾漲逾9%，但之後逐漸回落，截至收盤報57.88元（人民幣，下同，約9.1美元），相對於發行價57.58元漲0.52%，可說是接近「破發」的邊緣。

時代財經報導，從盤面來看，5日集合競價階段中國移動股價一度上漲20%達到69.1元，接著回落至開盤價63元，開盤三分鐘後立即下跌至58.11元，距破發僅一步之遙；隨後奮力回升至63.11元，開盤五分鐘內走出一波驚心動魄的「V」字走勢。

後續股價則一直在58元到60元之間震盪，並沒有太大波動，有股民笑稱「織布機」上線（「織布機」走勢，指的是股票價格變動很小，一直都是維持在某一個價位跌不下去，但是也漲不上去）。

雖然暫時沒有破發，但對於抱有很大希望的中簽股民來說，這個項目目前的收益率並不如意。股吧中的股民也開啟「段子手」模式，全力吐槽，「巨型割韭機來襲」、「買中國移動，終身不能移動」。

路透報導，香港華興證券首席經濟學家龐溟表示，考慮到5日A股大市的大幅下挫，中移動首日表現不破發就已經很不容易，從歷史數據來看，這些大的巨無霸國企在上市後股價會有較大承壓，「尤其本身市值這麼大，就是部分代表市場、反映市場甚至反過來影響市場。」

5日A股三大指數開低走低，軍工、半導體類股領跌，滬綜指收盤3595.18點，跌1.02%；深成指收盤14525.76點，跌1.8%。創業板指收盤3161.51點，跌2.73%。

值得一提的是，中國移動本次發行共有19家機構參與戰略配售，包括社保基金、中國能源集團、國家開發投資集團、中國人壽、中國人民財險、中郵人壽等大型機構，戰略配售數量4.22億股，對應金額約為243億元。

倒是A股上市前夜，中國移動4日表示，鑑於人民幣股份發行已經完成，在人民幣股份發行超額配售選擇權行使期於2月7日屆滿後，且在符合法規的前提下，計畫行使購回授權下的權力在港交所場內購回香港股份。

中國移動港股5日開高後漲幅一度擴至7.3%，收盤升幅收窄至3.3%。

至此中國三大電信商齊聚A股。

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