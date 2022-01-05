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亞馬遜電子書閱讀器在中國缺貨 被視為退出市場信號

記者黃雅慧／綜合報導

近期消息指出，中國市場的Kindle產品線有異常，官方自營店的Kindle產品大面積缺貨，輿論認為這是亞馬遜電子書業務要退出中國市場的信號。對此，「亞馬遜中國」回應稱，消費者可透過第三方線上與線下零售商購買Kindle設備。

日前，有中國網友表示，Kindle的官方淘寶店關門了，京東官方店全線無貨，也有另名網友表示京東店只有一款產品有貨，就是人民幣658元（約103.6美元）的入門版Kindle。

對此，亞馬遜中國回應表示， 「我們致力於服務中國消費者。消費者可以通過第三方線上和線下零售商購買Kindle設備。」回應還指出，Kindle電子書閱讀器部分機型目前在中國市場售罄。

而澎湃新聞諮詢Kindle官方客服電話，對方表示，並未收到Kindle相關業務退出中國市場的通知，消費者可以正常使用Kindle，售後服務也未受影響；此外，Kindle京東自營旗艦店客服則表示，缺貨商品只是暫時沒貨，後期會陸續到貨。

亞馬遜中國的回應並未消弭中國網友的揣測，Kindle退出中國市場多次登上4日的微博熱搜。

有網友為Kindle要退出中國市場感到唏噓，也有網友認為在購買Kindle後反而少用，因此陶侃其為「泡麵神器」。

亞馬遜Kindle是由亞馬遜設計和銷售的電子閱讀器。第一代Kindle於2007年11月19日正式發布，並於2013年6月7日進入中國市場。2017年開始，亞馬遜為中國讀者推出多款專屬閱讀器，當時的亞馬遜設備高級副總裁David Limp曾表示，中國已成為Kindle全球最大的市場，並且每年以兩位數速度增長。但2019年4月17日，亞馬遜宣布主營電商業務退出中國市場。在中國僅保留Kindle電子書和跨境貿易兩個業務板塊，其他業務全部撤銷。

至於Kindle為何在陸聲勢漸微？分析指出一方面與中國競爭對手興起有關，比如閱讀器方面有Onyx Boox、電子閱讀App方面，微信閱讀、iReader、QQ閱讀活躍用戶都超過Kindle APP。

另一方面也有分析認為，電子閱讀器的沒落跟讀者閱讀習慣相關，網路文學的讀者不會因此買閱讀器，而非網路文學讀者則更偏好實體書店。

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