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數位人民幣試點版App 上架 安卓、蘋果也能下載

記者黃雅慧／綜合報導
中國官方正在擴大數位人民幣應用場景。（路透）
中國官方正在擴大數位人民幣應用場景。（路透）

數位人民幣（試點版）App正式上架至各應用平台，如安卓等，值得注意的是蘋果App Store也能下載。

據了解，數位人民幣（試點版）App為中國法定數位貨幣「數位人民幣」向個人用戶開展試點的官方服務平台，提供數位人民幣個人錢包的開通與管理、數位人民幣的兌換與流通服務。目前數位人民幣仍處於研發過程中的常規測試階段，這次擴大試點，將開放數位人民幣制定運營機構抽選的試點地區白名單用戶可以註冊該App。

截至2020年10月，數位人民幣增加了上海、海南、長沙、西安、青島、大連六個試點地區。加上此前深圳、蘇州、雄安新區、成都等四地及北京冬奧會場試點地區，數位人民幣試點已形成「10+1」的格局。

數位人民幣錢包在使用上，體驗與支付寶微信支付相似。按照先前央行數位貨幣研究所所長穆長春的說法，微信和支付寶是金融基礎設施、是錢包，而數位人民幣是支付工具，是錢包的內容。在電子支付場景下，微信和支付寶的錢包裡裝的是商業銀行存款貨幣，數位人民幣發行後，大家仍然可以用微信、支付寶進行支付 ，只不過錢包裡裝的內容增加了央行數位貨幣。

近年陸官方不斷擴大數位人民幣的試點應用場景，比如去年7月，北京市首創可利用數位人民幣繳交學費；去年12月，海南省宣布能使用數位人民幣繳稅。

去年7月，人民銀行發布「中國數位人民幣的研發進展」白皮書顯示，截至2021年6月末，數位人民幣試點場景已超過132萬個，覆蓋生活繳費、餐飲服務、交通出行、購物消費、政務服務等領域。開立個人錢包2,087萬餘個、對公錢包351萬餘個，累計交易筆數7,075萬餘筆、金額約人民幣345億元（約54.3億美元）。

中國數位人民幣出台多被視為中美金融戰的另一章，在此前中美科技戰下，蘋果App Store成為中美間敏感的應用程式上下架戰場之一。這次數位人民幣能在蘋果App Store上架也令人關注未來後續發展。

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