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演算法推薦服務提供者 中國嚴禁壟斷

記者黃雅慧／綜合報導

中國國家網信辦、工信部、公安部、國家市場監督管理總局等部門，4日聯合發布「互聯網信息服務算法推薦管理規定」，明定自今年3月1日起，演算法推薦服務提供者，不得利用該服務從事違法活動或者傳播違法訊息，不得利用算法實施影響網絡輿論、規避監督管理以及壟斷和不正當競爭行為等。

「規定」要求演算法推薦服務提供者的訊息服務規範，應當堅持主流價值導向，積極傳播正能量，不得利用演算法推薦服務從事違法活動或者傳播違法信息；此外，不得生成合成虛假新聞訊息或者傳播非國家規定範圍內的單位發布的新聞訊息、不得製造熱搜或者精選等干預訊息呈現、不得利用算法實施壟斷和不正當競爭行為。

與此同時，規定也明確用戶權益保護要求，包括告知用戶提供算法推薦服務狀況的「知情權」、提供不針對其個人特徵的選項，或便捷關閉算法推薦服務的「選擇權」，同時向未成年人、老年人、勞動者、消費者等主體提供服務的算法推薦服務提供者作出具體規範。

事實上，據先前陸工信部測算，2025年中國大數據產業規模將突破人民幣3兆元（約4726億美元），且年均複合成長率能保持在25%左右。

在龐大商機下，該行業引發不少爭議問題，據國家網信辦網站指出，近年演算法應用為政治、經濟、社會發展注入新動能的同時，卻出現演算法歧視、「大數據殺熟」、誘導沉迷等問題，影響正常的傳播、市場和社會秩序。

公安 歧視

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