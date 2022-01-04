阿里微博30%股權 可能由上海文化廣播影視集團接手

阿里巴巴傳將出售持有的微博公司全部近三成股權。 （取材自微博）

阿里巴巴繼出清芒果超媒、賣出財新傳媒股份後，傳出正尋求出售其所持有的社交媒體─微博 公司全部近三成股權，價值約港幣170億元（約21.8億美元），接手方可能是上海市政府旗下的上海文化廣播影視集團（SMG），雙方正在接洽中。

根據統計，目前阿里媒體帝國，涉足的領域包括社交媒體（微博、Tango、Snapchat）、商業類期刊平台（虎嗅、商業評論、天下網商）、娛樂影視平台（合一集團、阿里影業、華誼兄弟、淘寶天下）、新聞媒體（華數傳媒、光線傳媒、第一財經傳媒、36氪、無界新聞、封面傳媒等）。

彭博報導，行業人士表示，阿里巴巴多次退出媒體投資 ，和中國強調反壟斷有關，2021年以來，中國國家市場監管部門不斷加強對互聯網領域經營者的審查力度，先前包含阿里、美團、騰訊等多家企業，都曾受到處罰，其中阿里曾被處以人民幣182.2億元（約28.7億美元）罰款，美團被處以人民幣34.4億元（約5.4億美元）罰款。

華爾街 日報報導，阿里於2021年3月，出售包括南華早報在內的媒體資產；同年9月提前退出對芒果超媒的投資；螞蟻集團並於10月12日賣出持有的財新傳媒全部股份。

天眼查顯示，阿里在2013年4月，以5.86億美元戰略投資微博，隔年微博登陸那斯達克前夕，阿里又透過增資4.49億美元的方式將在微博公司的全稀釋攤薄後的股份比率提高至30%。

2021年12月8日，微博赴港完成二次上市，最新持股數據顯示，阿里透過Ali WB Investment Holding Limited持有微博28.94%股權，截至12月31日微博港幣587.8億元（約75.6億美元）市值計算，阿里所持部分價值約港幣170億元。

據了解，阿里與微博股權綁定的同時，阿里和微博在業務上也合作緊密，赴港上市文件中，微博表示阿里是公司的最大客戶，合作狀況影響公司經營業績和發展前景。

對阿里而言，微博是在社交行銷、粉絲經濟及流量獲取的一個重要通路，透過微博上的整合廣告活動，為品牌及商家創造價值，實現品牌推廣的目的。