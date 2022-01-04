我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷詐騙獨角獸有罪 「惡血女王」可否逃過數十年重刑？

重啟遠距教學或乾脆延後開學？學校、家長談不攏

阿里微博30%股權 可能由上海文化廣播影視集團接手

記者林宸誼／綜合報導
阿里巴巴傳將出售持有的微博公司全部近三成股權。 （取材自微博）
阿里巴巴傳將出售持有的微博公司全部近三成股權。 （取材自微博）

阿里巴巴繼出清芒果超媒、賣出財新傳媒股份後，傳出正尋求出售其所持有的社交媒體─微博公司全部近三成股權，價值約港幣170億元（約21.8億美元），接手方可能是上海市政府旗下的上海文化廣播影視集團（SMG），雙方正在接洽中。

根據統計，目前阿里媒體帝國，涉足的領域包括社交媒體（微博、Tango、Snapchat）、商業類期刊平台（虎嗅、商業評論、天下網商）、娛樂影視平台（合一集團、阿里影業、華誼兄弟、淘寶天下）、新聞媒體（華數傳媒、光線傳媒、第一財經傳媒、36氪、無界新聞、封面傳媒等）。

彭博報導，行業人士表示，阿里巴巴多次退出媒體投資，和中國強調反壟斷有關，2021年以來，中國國家市場監管部門不斷加強對互聯網領域經營者的審查力度，先前包含阿里、美團、騰訊等多家企業，都曾受到處罰，其中阿里曾被處以人民幣182.2億元（約28.7億美元）罰款，美團被處以人民幣34.4億元（約5.4億美元）罰款。

華爾街日報報導，阿里於2021年3月，出售包括南華早報在內的媒體資產；同年9月提前退出對芒果超媒的投資；螞蟻集團並於10月12日賣出持有的財新傳媒全部股份。

天眼查顯示，阿里在2013年4月，以5.86億美元戰略投資微博，隔年微博登陸那斯達克前夕，阿里又透過增資4.49億美元的方式將在微博公司的全稀釋攤薄後的股份比率提高至30%。

2021年12月8日，微博赴港完成二次上市，最新持股數據顯示，阿里透過Ali WB Investment Holding Limited持有微博28.94%股權，截至12月31日微博港幣587.8億元（約75.6億美元）市值計算，阿里所持部分價值約港幣170億元。

據了解，阿里與微博股權綁定的同時，阿里和微博在業務上也合作緊密，赴港上市文件中，微博表示阿里是公司的最大客戶，合作狀況影響公司經營業績和發展前景。

對阿里而言，微博是在社交行銷、粉絲經濟及流量獲取的一個重要通路，透過微博上的整合廣告活動，為品牌及商家創造價值，實現品牌推廣的目的。

微博 投資 華爾街

上一則

天氣差+疫情 5300航班取消

延伸閱讀

西安封城女月經到沒衛生棉 哭問「要血流成河嗎？」

西安封城女月經到沒衛生棉 哭問「要血流成河嗎？」
公司涉嫌違法 林瑞陽夫婦微博、抖音被禁言

公司涉嫌違法 林瑞陽夫婦微博、抖音被禁言
公司涉嫌違法 張庭與林瑞陽微博、抖音帳號被禁言

公司涉嫌違法 張庭與林瑞陽微博、抖音帳號被禁言
滴滴Q3大虧人民幣306億 阿里CEO辭任董事

滴滴Q3大虧人民幣306億 阿里CEO辭任董事

熱門新聞

通膨走高，金價2021年卻不漲反跌。路透

通膨燒2021金價卻大跌 到底怎麼回事？

2021-12-30 10:55
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

2022-01-02 22:51
聯準會準備啟動升息之際，2022年投票成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期。圖為聯準會主席鮑爾。(美聯社)

Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股

2022-01-02 15:59
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57
美股史坦普500指數27日再創新高，但在紐約證交所有300多檔股票股價處於52周低點。（路透）

美股亮麗創新高 檯面下暗潮洶湧 334檔觸52周低點

2021-12-27 19:03

超人氣

更多 >
上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著

上台大休學拍A片 「木子小姐」傳死訊 校方澄清還活著
疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻

疫情失業反創傳奇 她開麵包店賺翻
5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得

5核武國領袖聲明：核戰爭打不贏也打不得
矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店
紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高

紐約州單日新冠死亡破100例、住院9563例 皆1年來新高