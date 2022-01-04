中國房價漲勢放緩 去年漲幅7年來最小

中指院表示，去年中國100大城市新盤價升幅創7年新低。（路透資料照片）

中國指數 研究院報告指出，2021年中國百城新建住宅價格累計上漲2.44%，屬近七年漲幅最小一年；百城二手住宅價格累計上漲3.27%。中指院認為短期樓市調控政策或已見底，但市場情緒低迷，銷售仍需時間才能改善。

中指院3日發布報告顯示，12月百城新建住宅平均價格為每平方公尺人民幣1萬6180元（約2556美元），月跌0.02%，延續之前的跌勢；但年漲2.44%，升幅較11月收窄0.28個百分點。

二手住宅方面，百城二手住宅平均價格為每平方公尺1萬5999元（約2527美元），月跌0.09%，跌幅較11月擴大0.01個百分點；但年漲3.27%，升幅較11月收窄0.39個百分點。

展望2022年，中指院認為短期樓市調控政策或已見底，在堅持房住不炒定位、實現三穩目標下，各地方政府預計將進一步落實因城施策，部分市場降溫過快的城市或將加快扶持類政策的發布。但短期而言，市場情緒依然低迷，銷售改善仍需時間。

報告稱，「保交樓、保民生、保穩定」也將是2022年中國房地產 工作的重點，政府和房企或將積極探索行業發展的新模式，進一步促進房地產業良性循環和健康發展。

據中國證券 網，中指研究院去年12月31日發布「2021年中國房地產銷售額百億企業研究」，2021年共計158家房企銷售額突破人民幣百億元（約15.7億美元），千億房企維持在41家；這158家房企銷售額平均增速4.2%，權益銷售額共計人民幣10兆元（約1.5兆美元），市場份額約55.1%。其中銷售額人民幣300億元至500億元（約47.3億美元至78.9億美元）陣營企業增速較高，其餘各陣營企業增速均有所放緩。

銷售額百強房企門檻值人民幣330.8億元（約52.2億美元），較前一年下降0.7%。從公布年度銷售目標的32家代表企業來看，2021年房企銷售目標完成率總體明顯低於去年，均值為90.1%。其中，綠城、華潤、濱江、正榮、越秀、大發等企業的銷售目標完成率在100%以上，大部分企業沒有完成年度目標任務。