無懼美國制裁 商湯股價3天漲101%

中國AI公司商湯科技，3日股價暴漲超過40%，市值高達港幣2579億元。（取材自微博）

曾因美國制裁影響IPO計畫的中國AI公司商湯科技，3日迎來上市後第三個交易日，股價 暴漲超過40%，收盤價港幣7.75元（約0.9美元），市值高達港幣2579億元（約331.9億美元）。

商湯科技自去年12月30日在港股以港幣3.85元（約0.49美元）掛牌以來，短短三天累計漲幅達高達101%。

在此之前，因被美國列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，限制美國投資 者參與其股票及衍生品交易，商湯科技於去年12月13日，公告公司的全球發售及上市將會延遲。

而後，經更新的商湯科技招股書顯示，公司已要求將美國投資者排除在認購全球發售的發售股份（包括香港 公開發售提呈發售的發售 股份）之外，基石投資者也發生變動。

招股書顯示，商湯科技創始人湯曉鷗持股21.73%，以目前市值計算，湯曉鷗身家高達港幣534億元（約68.7億美元）。

除了創始團隊外，商湯科技IPO的基石投資人是直接受益於股價暴漲的群體，此前因為美國的封殺，商湯科技港股IPO曾被中斷後迅速重啟。

新IPO中，原有的中國誠通發起設立的混合所有制改革基金、國盛海外香港、上海人工智慧產業股權投資基金、上汽香港未變，新引入了上海徐匯資本、國泰君安、香港科技園創投基金、希瑪眼科、泰州文旅；但原名單中廣發基金、Pleiad基金、WT、Focustar及Hel Ved卻已消失。可能就是因為這些有美國投資者而被排除在外，失去一次賺錢的機會。