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南韓美妝Innisfree中國大撤店 縮減量近8成

記者陳政錄／綜合報導
Innisfree近年調整在中國大陸市場的布局。取自Innisfree官方微博
Innisfree近年調整在中國大陸市場的布局。取自Innisfree官方微博

深受年輕人喜愛的南韓美妝品牌Innisfree（悅詩風吟），擬在2022年進一步優化中國市場布局，削減門市至140家左右，較巔峰時期的超過600家門市，撤店率高達77%。

據每日經濟新聞、紅星資本局等報導，對於關店傳聞，南韓美妝巨頭愛茉莉太平洋相關負責人向陸媒回應，集團正在對Innisfree品牌進行渠道優化，相關門市調整2022年仍將持續，但不涉及其他品牌。

愛茉莉太平洋集團還稱，未來在中國市場的布局，將著重發力中高端及線上領域。

愛茉莉太平洋是南韓最大的化妝品開發、生產和銷售國際性集團之一，創立於1945年，旗下品牌包括雪花秀、蘭芝、呂等；其中，Innisfree定位為年輕學生和女性可使用的平價護膚彩妝，於2012年進入中國大陸市場後，2014年起以每年新開100家門市的速度，快速展店。

不過，自從2017年韓流降溫，2019、2020年，Innisfree分別關閉了40、90家虧損門市，2021年5月，韓媒報導將再關閉170家門市。據媒體報導，2022年，Innisfree擬將門市數進一步削減至140家左右，較巔峰時期的超過600家撤店率達77%。

經查，以北京為例，Innisfree還有20多家門市，但西單大悅城店、凱德mall太陽宮店、槐房萬達店等已顯示「暫停營業」。

營收方面，Innisfree（悅詩風吟）2020年營收年減37%，約合人民幣20億元（約3.1億美元），不及2016年的一半，營業利潤也年減89%至約人民幣403萬元（約63.6萬美元）。

值得注意的是，愛茉莉太平洋旗下另一品牌伊蒂之屋（Etude House），在2021年3月，就已經關閉了中國所有的線下門市，轉為線上經營。該品牌是在2013年進入中國，曾於25個城市設有58家品牌直營店。

南韓 營收 北京

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