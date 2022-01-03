元宇宙商機大爆發 台鏈營運護身符

蘋果、微軟等科技大咖今年預料都將推出元宇宙新產品或功能。（路透資料照片）

CNBC報導，蘋果 、微軟、Google及臉書母公司Meta等科技大咖今年預料都將推出元宇宙 新產品或功能，2022年將是元宇宙軟硬體發展關鍵一年，距離讓民眾在虛擬3D空間內遊玩或工作的願景更近一步。

法人認為，元宇宙商機大爆發，將推升伺服器2022年需求持續成長，鴻海 、廣達、緯穎、英業達等台廠各擁大客戶撐腰，成為今年營運持續暢旺的「護身符」。

Meta正押注元宇宙，目前已在製造及銷售虛擬實境（VR）頭戴裝置。市調機構IDC估算，Meta產品去年市占率達75%。Meta計劃今年推出新VR頭戴裝置「Project Cambria」，號稱可運用VR頭盔外的攝影機鏡頭，把實體世界影像帶入用戶視野，提高混合實境（MR）的體驗，且這款裝置將包含臉部與眼球追蹤功能，更能回應用戶指令。

法人表示，Meta衝刺元宇宙商機，廣達獨拿Meta高達六成伺服器出貨比重，受惠最大；千金股緯穎在Meta出貨占比為35%至40%，為第二大供應商，也將沾光。

蘋果雖從未證實正在開發高階頭戴裝置，但旗下科技開發事業群多年來都在打造產品原型，近來產品新功能也可窺見蘋果的發展藍圖，例如新款iPhone配備光達（Lidar）感測器，並裝有ARkit軟體，為蘋果據傳將在今年發表的高階頭盔奠基。若蘋果真的發表MR頭盔，可能顛覆整個市場，為競爭對手帶來新的想像。

Google在2013年推出的Google眼鏡雖出師不利，卻始終未放棄，正再度認真看待AR商機，並建立新團隊，聚焦AR作業系統。求才資訊顯示，該團隊正大舉招聘，工作內容包括「創新的AR裝置」和「擴大AR產品陣容」。台灣Google伺服器相關供應商包括廣達、鴻海、英業達等，預料也將是贏家。

鴻海看好今年伺服器業務，積極搶攻CSP資料中心訂單。鴻海董事長劉揚偉日前在法說會指出，在雲端網路產品類，隨著客戶產品升級，2021年第4季營收相較第3季會顯著成長。其中CSP的需求持續增加，去年第4季不論在季對季及年對年上皆會有強勁成長。