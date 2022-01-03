我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

元宇宙商機大爆發 台鏈營運護身符

財經新聞組／綜合報導
蘋果、微軟等科技大咖今年預料都將推出元宇宙新產品或功能。（路透資料照片）
蘋果、微軟等科技大咖今年預料都將推出元宇宙新產品或功能。（路透資料照片）

CNBC報導，蘋果、微軟、Google及臉書母公司Meta等科技大咖今年預料都將推出元宇宙新產品或功能，2022年將是元宇宙軟硬體發展關鍵一年，距離讓民眾在虛擬3D空間內遊玩或工作的願景更近一步。

法人認為，元宇宙商機大爆發，將推升伺服器2022年需求持續成長，鴻海、廣達、緯穎、英業達等台廠各擁大客戶撐腰，成為今年營運持續暢旺的「護身符」。

Meta正押注元宇宙，目前已在製造及銷售虛擬實境（VR）頭戴裝置。市調機構IDC估算，Meta產品去年市占率達75%。Meta計劃今年推出新VR頭戴裝置「Project Cambria」，號稱可運用VR頭盔外的攝影機鏡頭，把實體世界影像帶入用戶視野，提高混合實境（MR）的體驗，且這款裝置將包含臉部與眼球追蹤功能，更能回應用戶指令。

法人表示，Meta衝刺元宇宙商機，廣達獨拿Meta高達六成伺服器出貨比重，受惠最大；千金股緯穎在Meta出貨占比為35%至40%，為第二大供應商，也將沾光。

蘋果雖從未證實正在開發高階頭戴裝置，但旗下科技開發事業群多年來都在打造產品原型，近來產品新功能也可窺見蘋果的發展藍圖，例如新款iPhone配備光達（Lidar）感測器，並裝有ARkit軟體，為蘋果據傳將在今年發表的高階頭盔奠基。若蘋果真的發表MR頭盔，可能顛覆整個市場，為競爭對手帶來新的想像。

Google在2013年推出的Google眼鏡雖出師不利，卻始終未放棄，正再度認真看待AR商機，並建立新團隊，聚焦AR作業系統。求才資訊顯示，該團隊正大舉招聘，工作內容包括「創新的AR裝置」和「擴大AR產品陣容」。台灣Google伺服器相關供應商包括廣達、鴻海、英業達等，預料也將是贏家。

鴻海看好今年伺服器業務，積極搶攻CSP資料中心訂單。鴻海董事長劉揚偉日前在法說會指出，在雲端網路產品類，隨著客戶產品升級，2021年第4季營收相較第3季會顯著成長。其中CSP的需求持續增加，去年第4季不論在季對季及年對年上皆會有強勁成長。

元宇宙 蘋果 鴻海

上一則

牛市不變? 千禧世代最樂觀

下一則

分析：中國今年房產政策 祭出穩字訣

延伸閱讀

iPhone 14？新Apple Watch？蘋果今年新品5大預測

iPhone 14？新Apple Watch？蘋果今年新品5大預測
特斯拉創紀錄+Fed更鷹+ 元宇宙 美股本月漲勢有限？

特斯拉創紀錄+Fed更鷹+ 元宇宙 美股本月漲勢有限？

看好元宇宙「大爆炸」 科技廠重押

看好元宇宙「大爆炸」 科技廠重押
頭號對手華為受挫 蘋果去年11月蟬聯中國手機市場銷售冠軍

頭號對手華為受挫 蘋果去年11月蟬聯中國手機市場銷售冠軍

熱門新聞

通膨走高，金價2021年卻不漲反跌。路透

通膨燒2021金價卻大跌 到底怎麼回事？

2021-12-30 10:55
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
聯準會準備啟動升息之際，2022年投票成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期。圖為聯準會主席鮑爾。(美聯社)

Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股

2022-01-02 15:59
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57
美股史坦普500指數27日再創新高，但在紐約證交所有300多檔股票股價處於52周低點。（路透）

美股亮麗創新高 檯面下暗潮洶湧 334檔觸52周低點

2021-12-27 19:03
Meta（昔稱臉書）執行長查克柏格。 路透

FT預測2022科技業最勁爆發展：查克柏格卸任Meta執行長

2021-12-30 08:59

超人氣

更多 >
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部