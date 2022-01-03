中國新能源車銷量 今年看增70% 有望賣逾600萬輛

2022年是中國新能源汽車補貼政策最後一年，在搶搭補貼末班車效應下，外界預估大陸新能源車銷量將大增。（中新社）

中國官方2022年對新能源汽車 補貼，將較去年減少30%，也是補貼政策最後一年，在搶搭補貼末班車效應下，外界預估中國新能源車銷量將大增，中國全國乘用車市場信息聯席會預估，2022年新能源汽車銷量將暴增，有望突破600萬輛，年增超過七成。

中國財政部、工信部等四部委，日前發布「關於完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知」，2022年中國新能源汽車補貼標準，將在2021年的基礎上減少30%，並確定今年底將終止補貼；通知並規定，售價須在人民幣30萬元以下（約4.7萬美元）才有補貼，但「換電模式」車輛則不受此規定等。

事實上，去年底已經出現一波銷售熱潮，車企也順勢操作增加訂單，已有中國車企趕在補貼減少30%前，推出保價促銷策略，包括蔚來汽車、小鵬汽車、一汽大眾等宣布，只要在指定日期前購車或訂車，仍可按照2021年的補貼標準，希望在最短的時間內拿到更多的訂單。

中國全國乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹也提到，原本官方預算 要補貼新能源車的額度只有200萬輛，如今市場已大幅超過這個額度，這是超強政策支持。

崔東樹認為，在消費者對新能源汽車的認可度提升、政策補貼力度穩定下，將帶動銷售總量暴增，該會原先預估2022年新能源乘用車（小客車）銷量為480萬輛，目前已經調高預測到550萬輛，而且整體新能源汽車銷量有望突破600萬輛（包含商用車）。

另外，受到汽車零件及動力電池價格上漲影響，多家車企已紛紛喊漲車價，以特斯拉 為例，去年底宣布Model 3、Model Y兩款車型，分別調漲人民幣1萬到2萬元（約1580美元到3160美元）不等，就是反應原料上漲的結果。

不過，汽車漲價也可能讓民眾提前買車，因為擔心愈晚買的話，車價會愈貴，真鋰研究首席分析師墨柯提醒，補貼政策逐步退出，會造成電動車普遍漲價、減少配備，出現「愈漲愈買」的現象，但隨著時間推移，總會有拐點出現。