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RCEP上路 中國企消費者迎利多

記者黃雅慧／綜合報導
RCEP生效後首趟國際貨運班列1日凌晨開行，從廣西南寧開赴越南河內。（取材自中新網）
RCEP生效後首趟國際貨運班列1日凌晨開行，從廣西南寧開赴越南河內。（取材自中新網）

「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）於1日正式啟航。首日，廣州發出首批原產地證明；首列往越南的貨櫃列車由廣西輸出；第一批日本進口貨物則由深圳輸入，也是中日間首次達成關稅減讓的安排。

中國商務部指出，RCEP將實施高質量實施協定，打造成為東亞經貿合作主平台。1日凌晨，廣州市貿促會為南沙自貿區企業沙多瑪（廣州）化學有限公司等企業開出全國首批RCEP項下原產地證書。該公司亞太區總裁劉斌表示，RCEP緩解高性能產品由於國際取材進口而造成的成本壓力，另一方面也能有效地降低本土企業在RCEP區域客戶的進口成本。

此外，首列協定生效後的貨櫃列車1日凌晨零時05分由廣西南寧國際鐵路港開出，前往越南河內，該班列共23個40英尺貨櫃、2個20英尺貨櫃，貨物包括電子零件、日用百貨、化工產品等一般貿易和跨境電商貨物，總重800多噸，貨值達1000多萬美元，28小時後運抵越南河內。

與此同時，1日零時，深圳皇崗口岸迎來協定生效後中國首批進口貨物，該票貨物為5.6噸原產自日本的反射膜，經深圳海關關員查驗放行後，將用於生產手機、數碼相機等背光源產品。據新浪網報導，這批貨物貨值人民幣133萬元（約21萬美元），能節省關稅約人民幣6000元（約948.4美元）。RCEP生效第一年，日本原產的反射膜進口關稅稅率由6.5%降至6.1%，預計每年能節省稅款人民幣50萬元（約7.9萬美元）。

值得注意的是，RCEP是中日間首次達成雙邊關稅減讓安排，實現歷史性突破。上路首年，中國對日出口有57%的稅號產品將實現零關稅，而陸從日本進口的商品中有25%的稅目實現零關稅。

陸商務部表示，RCEP啟動將擴大企業市場空間，增強區域產業合作，加強區域產業鏈供應鏈，保障企業經營活動更順暢，協定又將打造更加完善的營商環境和更高水平的貿易便利化；對消費者而言，協定將為其帶來優質、實惠和便捷的產品與服務。

RCEP 關稅 日本

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