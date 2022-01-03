分析：中國今年房產政策 祭出穩字訣

2021年恐是中國房地產 行業煎熬的一年。一方面中國官方房地產調控趨嚴，一方面恒大出現債務違約與流動性危機後，中國房企便與「爆雷」、「違約」頻畫上等號。

展望2022年房產、樓市發展，許多分析指出，2022年關鍵詞除了維穩，併購、城市分化、房地產稅與保障性住房也會是趨勢。

先前媒體「財經十一人」關於「2021年十大收縮產業」報導指出，房產業收縮程度「深不可測」。據統計，去年中國有396家房企發布破產 公告，陷入流動性危機的地方房企難以計算。

今年房企與房市如何發展？從政策上來看，去年下半年在政策上出現底部回穩訊號。

中國經濟時報報導，諸葛找房數據研究中心負責人王小嬙表示，近期央行下調一年期LPR、吉林省鼓勵農民購房、黑龍江內部會議促房產行業增長等消息，對房地產市場行業發展有正向意義。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，房產業對中國GDP增長拉動在25%-30%左右，若收縮4%，對GDP增速的直接和間接影響可達1.0-1.2%。因此，今年政府宏觀經濟首要目標之一是遏制房地產超預期下滑及其可能產生的次生風險。

另一方面，「克而瑞研究中心」年度報告稱今年「市場分化」現象將進一步擴大。房企與居民資金面總體持緊的判斷下，中國各地「馬太效應」（強者恆強、弱者恆弱）將加劇。

而去年底全國財政會議提到做好房地產稅試點工作。對此，瑞信首席中國經濟學家王一等認為，房地產稅五年內預計不會在中國得到落實。

即便推行，各地實際稅率不一，部分等級低的地區無需納稅。

此外，人行與銀保監會曾表示鼓勵房企項目併購，路透報導，上海市光大律師事務所執行主任徐軍預期「明年房地產行業會有併購潮」，因為2021年躺平的、爆雷的房企，要「割腕自救」。

與此同時，易居研究院報告指出，估計今年商品房投資 減少，但保障性住房投資建設力度將加大。中信證券也預計，今年中國計劃籌建的保障性租賃住房新增投資額將超過人民幣4000億元（約632.3億美元），拉動地產投資上升3%左右。