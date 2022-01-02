我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2022聯邦時薪仍維持7.25元 21州增至15元

逾70大學開學首周改網課 學生怒：年繳5萬只有線上教學

頭號對手華為受挫 蘋果去年11月蟬聯中國手機市場銷售冠軍

編譯易起宇／綜合外電
蘋果iPhone去年11月再度蟬聯中國手機市場銷售冠軍。 路透
蘋果iPhone去年11月再度蟬聯中國手機市場銷售冠軍。 路透

最新數據顯示，在iPhone 13系列熱賣帶動下，蘋果公司去年11月蟬聯中國手機市場銷售冠軍。

市場研究公司Counterpoint的數據顯示，蘋果去年11月在中國手機市場的市占率為23.6%，繼去年10月市占率2015年來首度勇奪第一後，連續第二個月登上銷售冠軍寶座；位居第二的手機品牌為Vivo，市占率為17.8%。

iPhone 13系列的價格與iPhone 12系列差不多，此舉受中國消費者歡迎，而這群消費者占iPhone整體銷售的比率大約為五分之一。Counterpoint的數據顯示，蘋果去年11月的中國銷售比前一個月成長15.5%。

在中國電商平台京東去年11月11日的「光棍節」促銷活動中，數款iPhone新、舊款手機都擠進單日暢銷排行榜前十名。

蘋果的「前」頭號中國對手華為在高階智慧手機市場受挫，也讓蘋果受惠。華為在2020年遭美國政府制裁後，高階手機的出貨量和銷售一落千丈。

不過，蘋果可能很快就會將這個冠軍寶座拱手讓給中國競爭對手。Counterpoint分析師Ethan Qi預估，在中國果粉完成換機升級後，去年12月或今年1月將會是轉捩點，即蘋果在中國銷售可能在今年初再度落後Oppo、Vivo、榮耀等中國品牌。

蘋果 手機 iPhone

上一則

消費者和散戶言行不一 美企盈餘、美股仍看漲

延伸閱讀

滲透英國學界？華為被媒體曝出翻倍資助大學

滲透英國學界？華為被媒體曝出翻倍資助大學
傳2022年蘋果先停產這4款產品 名單曝光你也有入手嗎？

傳2022年蘋果先停產這4款產品 名單曝光你也有入手嗎？
華為疑資助滲透英頂尖大學 劍橋收受3600萬

華為疑資助滲透英頂尖大學 劍橋收受3600萬
放棄英特爾晶片 蘋果Mac賣翻

放棄英特爾晶片 蘋果Mac賣翻

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
通膨走高，金價2021年卻不漲反跌。路透

通膨燒2021金價卻大跌 到底怎麼回事？

2021-12-30 10:55
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35

超人氣

更多 >
李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路

李靚蕾發威…網爆離婚協議內幕 王力宏恐有後路
別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠

別再擔心醫療高價帳單 「無意外帳單」上路 千萬人受惠
佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高

佛奇81歲了 退休金可能逾35萬…美國史上最高
專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95

專家支招巧測口罩防護力 呼籲民眾戴N95
李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光

李連杰女兒秀出跨年家宴照 媽媽利智美艷舊照也曝光