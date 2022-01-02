頭號對手華為受挫 蘋果去年11月蟬聯中國手機市場銷售冠軍

蘋果iPhone去年11月再度蟬聯中國手機市場銷售冠軍。 路透

最新數據顯示，在iPhone 13系列熱賣帶動下，蘋果 公司去年11月蟬聯中國手機 市場銷售冠軍。

市場研究公司Counterpoint的數據顯示，蘋果去年11月在中國手機市場的市占率為23.6%，繼去年10月市占率2015年來首度勇奪第一後，連續第二個月登上銷售冠軍寶座；位居第二的手機品牌為Vivo，市占率為17.8%。

iPhone 13系列的價格與iPhone 12系列差不多，此舉受中國消費者歡迎，而這群消費者占iPhone整體銷售的比率大約為五分之一。Counterpoint的數據顯示，蘋果去年11月的中國銷售比前一個月成長15.5%。

在中國電商平台京東去年11月11日的「光棍節」促銷活動中，數款iPhone新、舊款手機都擠進單日暢銷排行榜前十名。

蘋果的「前」頭號中國對手華為在高階智慧手機市場受挫，也讓蘋果受惠。華為在2020年遭美國政府制裁後，高階手機的出貨量和銷售一落千丈。

不過，蘋果可能很快就會將這個冠軍寶座拱手讓給中國競爭對手。Counterpoint分析師Ethan Qi預估，在中國果粉完成換機升級後，去年12月或今年1月將會是轉捩點，即蘋果在中國銷售可能在今年初再度落後Oppo、Vivo、榮耀等中國品牌。