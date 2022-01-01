我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

港警揚言 不排除「立場新聞」還有更多人會被捕

人行元旦釋利多 兩項直達工具接續轉換挺小微融資

記者戴瑞芬／即時報導
中國人民銀行1日發布，自1日起實施普惠小微企業「貸款延期支持工具」和普惠小微企業「信用貸款支持計劃」兩項直達工具接續轉換。取材自網易新聞
中國人民銀行1日發布，自1日起實施普惠小微企業「貸款延期支持工具」和普惠小微企業「信用貸款支持計劃」兩項直達工具接續轉換。取材自網易新聞

中國人民銀行1日發布，自1日起實施普惠小微企業「貸款延期支持工具」和普惠小微企業「信用貸款支持計劃」兩項直達工具接續轉換，加大對小微企業融資支持力度 。

兩項直達工具一是將普惠小微企業貸款延期支持工具，轉換為普惠小微貸款支持工具。金融機構與企業按市場化原則自主協商貸款還本付息。從2022年起到2023年6月底，人民銀行按照地方法人銀行普惠小微貸款餘額增量的1%提供資金，按季操作，鼓勵持續增加普惠小微貸款。

二是從2022年起，將普惠小微企業信用貸款支持計劃併入支農支小再貸款管理。原來用於支持普惠小微信用貸款的人民幣4,000億元再貸款額度可以滾動使用，必要時可再進一步增加再貸款額度。

同時，符合條件的地方法人銀行發放普惠小微信用貸款，可向人民銀行申請支農支小再貸款優惠資金支持。

人行強調，將充分發揮好持續轉換的市場化工具牽引帶動作用，建立正向激勵機制，引導地方法人銀行自主決策、自擔風險擴大包括信用貸款在內的普惠小微貸款投放，加大對小微企業、小微企業主和個體工商戶的支持力度，持續推動普惠小微貸款增量、降價、擴面，助力穩企業保就業，促進穩定宏觀經濟大盤。

貸款 微信 就業

上一則

中國股股民 去年平均賺5萬元人民幣

延伸閱讀

譚德塞喊話：有信心2022擊退疫情 前提是大國不囤疫苗

譚德塞喊話：有信心2022擊退疫情 前提是大國不囤疫苗
中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去
中國人行逆回購 年終放錢299億美元

中國人行逆回購 年終放錢299億美元
NBC：蘋果AirTag成為跟蹤騷擾及竊車案犯罪工具

NBC：蘋果AirTag成為跟蹤騷擾及竊車案犯罪工具

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
通膨走高，金價2021年卻不漲反跌。路透

通膨燒2021金價卻大跌 到底怎麼回事？

2021-12-30 10:55
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博