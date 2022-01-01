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中國製造業PMI 連續二個月回升

記者黃雅慧／綜合報導

中國國家統計局和物流與採購聯合會昨（31）日發布2021年12月製造業採購經理指數（PMI）為50.3，比上月上升0.2個百分點，連續兩個月回升。分析指出，數據雖顯示中國經濟全面恢復態勢進一步明確，但需求收縮、小型企業困難問題仍突出。

從製造業PMI指數的五大構成項中，生產指數較上月回落0.6個百分點至51.4，保持在榮枯線之上；新訂單指數、原材料庫存指數、從業人員指數、供貨商配送時間指數等四個構成項保持在榮枯線之下，但較上月均有上升，其中原材料庫存指數較上月上升1.5個百分點至49.2，新訂單指數較上月提升0.3個百分點至49.7，表示製造業需求有所改善。

製造業PMI其他相關指標中，價格指數回落。主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為48.1和45.5，低於上月4.8和3.4個百分點，連續兩個月回落，均降至2020年5月以來低點。

而不同類型企業之間繼續分化。大、中型企業PMI均為51.3，分別高於上月1.1和0.1個百分點，景氣水平穩中有升。其中，新訂單指數分別為50.8和51.7，高於上月1.2和1.3個百分點，表明近期大、中型企業市場需求恢復加快。但小型企業PMI為46.5，比上月下降2.0個百分點，景氣水平依然偏弱，為疫情衝擊後經濟恢復階段的新低。

據陸媒「第一財經」報導，中國物流與採購聯合會特約分析師張立群分析，從12月PMI指數可看出中國經濟全面恢復的態勢進一步明確，其中價格類指數繼續明顯回落，表明保供穩價政策的綜合效果進一步顯現。不過，反映需求不足的企業佔比超過39%，需求收縮的問題仍比較突出。

指數 疫情 分析師

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