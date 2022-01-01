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華為今年衰退近三成 信心喊話：「有品質活下來」

記者呂佳蓉／綜合報導
受到美國打壓，華為預估今年營收將衰退近三成。（路透）
受到美國打壓，華為預估今年營收將衰退近三成。（路透）

在美國制裁下，中國通訊設備巨頭華為公司2021年全年營收預估將衰退近三成，達到人民幣6340億元（約995億美元）。華為輪值董事長郭平31日發表新年致詞稱，2022年華為面臨一系列挑戰，他喊話華為要「活下來、有品質地活下來」。

據新浪網報導，郭平表示，2021年預計全年實現銷售收入約人民幣6340億元。他說，「其中運營商業務表現穩定，企業業務健康增長，終端業務快速發展新產業。公司整體經營情況符合預期。」

郭平強調，2022年華為仍然面臨著一系列挑戰。在新的一年裡要做強根基，持續投入未來，通過為客戶及夥伴創造價值「活下來、有品質地活下來」。

郭平並指出，集團與客戶和夥伴的合作持續深入，全球業務運轉正常，各項變革措施和戰略投入有序推進。比如，智慧終端機堅持高品質、做強長板，向場景化、生態化發展；華為雲攜手合作夥伴和開發者，提供穩定可靠、安全可信、持續創新的雲服務；智慧汽車解決方案業務聚焦ICT技術，做好增量部件供應商，幫助車企造好車、賣好車。

他說，「通過持續為客戶創造價值，我們有信心多產糧食、度過困難時期。」

華為 營收 汽車

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