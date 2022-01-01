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台積展望2022 全球建廠受矚目

財經新聞組／綜合報導
在全球晶片荒可能持續之際，晶圓代工業者格芯表示，已賣光2023年底前所有半導體晶片產能。（路透）
在全球晶片荒可能持續之際，晶圓代工業者格芯表示，已賣光2023年底前所有半導體晶片產能。（路透）

在疫情逐漸退散，疫苗覆蓋率提升的大環境下，世界經濟是否就此撥雲見日？展望2022年，全球晶片爭奪戰未完待續，台積電布局全球建廠大行動，今年將持續受矚目。

美中科技戰影響與半導體（晶片）的短缺，全世界開始意識到，如果半導體來源完全依賴台灣與南韓，有非常高的地緣政治風險，晶片爭奪戰，在2022年還會繼續。美國對台灣政府與台積電施壓，不只經濟部同意美台建立「美台技術貿易暨投資合作架構（TTIC）」確保半導體的供應無缺。台積電也被迫投資120億美元，在美國亞利桑那州的鳳凰城投資新廠，預計2024年開始生產5奈米晶片。

中國也需要台積供應的晶片，台積同時在中國南京廠擴廠。無論美中都投鼠忌器，小心維護台積電與台灣。但台積也不是完全沒敵手，南韓的三星就虎視眈眈。三星集團少主李在鎔在去年8月假釋出獄後即赴美，敲定在美國投資第二座晶圓廠。

台積電2021年宣布到高雄中油5輕舊廠原址設廠，優先擴建7奈米生產線，堪稱半導體業的大事，也明確勾勒出台積電董事長劉德音，將依循張忠謀提出的戰略思維，「強化台灣、布局全球」。

台積電並決定在新竹寶山投資興建研發中心及2奈米生產基地，並預計再逐步擴大招募8000位研發人員，充實硏發能量。台積電還表達在台中有投資意願，擴廠總投資金額約8000億元到1兆元新台幣（約286億元到357億美元） ，規劃2奈米廠。台積也將赴日本熊本，與索尼半導體成立合資公司興建在日本首座12吋晶圓廠，索尼斥資5億美元持股不超過20%，台積電初期投資約70億美元。在中國的南京2廠則開始裝機，並於明年下半年量產。

為支應龐大建廠需求，台積2022年資本支出將逾300億美元，是連2年資本支出逾300億美元。台積電自2021年到2023年的擴產速度，將是2018年至2020年的2倍，且這個趨勢還會再擴大。

台積電 投資 晶片

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