中國股股民 去年平均賺5萬元人民幣

2021年A股表現亮眼。（路透）

2021年陸港股市封關，A股三大指數 日漲超過1.5%。上證指數全年上漲4.8%、深成指漲2.67%，創業板指漲12.02%，從年K線上來看，滬指、深證成指和創業板指連續三年上漲。A股股民平均賺人民幣5萬元（約7886美元）。

港股最後一個交易日恒指上漲1.24%，但全年下跌14.08%。大摩估計，恒指2022年底目標可上衝2萬5000點大關。

上證指數昨日漲0.57%，收盤3639.78點；深證成指漲0.41%，收盤1萬4857.35點；創業板收平，收盤3322.67點。滬深兩市成交金額人民幣6267億元（約988.4億美元）。

新浪財經報導，值得注意的是，以年度漲幅計算，截至2021年12月31日，上證指數、深證成指雙雙實現年K線「三連陽」，換言之上證指數已經打破了牛市不超過三年的魔咒，這是上證指數自28年之後再次實現「三連陽」，深成指則是首次出現年K線「三連陽」。

澎湃新聞報導，A股在2021年取得上漲的股票 有2660檔，占全部4161檔A股的63.93%。其中，漲幅在50%以上的股票有855檔；更有323檔個股漲幅超過100%，股價翻倍。

排名方面，2021年漲幅最高的股票是化工股「湖北宜化」，年內漲達565.94%，奪得2021年最牛個股頭銜，同時湖北宜化也是2021年唯一一檔漲幅超過500%的股票。

中國基金報報導，2021年年底全部A股的市值為人民幣91.2兆元（約14.3兆美元），比2020年年底的人民幣79.7兆元（約12.5兆美元），增加了人民幣11.5兆元（約1.8兆美元）。

以2021年11月年底A股股民數1.9億計算，2021年全年股民人均賺了近人民幣5萬元。

類股方面，有色金屬2021年大漲70.85%，也是唯一一個全年漲幅超過70%的板塊。化工、電氣設備緊跟在後，分別為60.99%、60.88%。鋼鐵全年實現上漲52.34%。

2021年休閒服務、非銀金融、農林牧漁表現欠佳，分別下行10.8%、10.3%、8.9%。

港股2021年封關日僅半天交易，大盤開高後，一舉升穿10日均線及20日均線，但未能站穩20日均線，升幅收窄，最終恒指上漲1.24%，至2萬3,397點。

累計全年，恒指跌14.08%，紅籌指數跌23.3%；恒生科技漲3.57%。總結2021年港股行情，受到包括提高印花稅、中美關係、監管政策、新冠疫情 等影響，恒指從2月18日的高位3萬1183點，一路跌至12月20日的2萬2665點全年最低位。