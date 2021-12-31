我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

李克強發紅包 全民減稅1100億 學者：有利「共同富裕」

記者林則宏／綜合報導
圖為中國民眾日前在深圳市前海稅務局以數位人民幣掃碼繳稅。（新華社）
圖為中國民眾日前在深圳市前海稅務局以數位人民幣掃碼繳稅。（新華社）

中國國務院總理李克強29日主持召開國務院常務會議，決定延續實施三項個人所得稅優惠政策，預計可為民眾年減稅約1100億元（人民幣，下同，約172.61億美元），這也被視為是2022年中國將再度實施大規模「減稅降費」的先兆。

根據央視新聞報導，為減輕個人所得稅負擔，中國國務院常務會議29日確定的三項個人所得稅優惠政策包括：

一、將全年一次性獎金不併入當月工資薪金所得、實施按月單獨計稅的政策延至2023年底；

二、將年收入不超過12萬元且需補稅或年度匯算補稅額不超過400元的免予補稅政策延至2023年底；

三、將上市公司股權激勵單獨計稅政策延至2022年底。

上海第一財經指出，第一項稅收優惠政策對不少上班族來說，代表年終獎金將可能可以少繳一點個人所得稅。

中國財政部、稅務總局2018年底曾發布一份通知，允許居民個人取得全年一次性獎金，符合相關規定的，在2021年12月31日前，不併入當年綜合所得，而是以全年一次性獎金收入除以12個月得到的數額，按通知所附按月換算後的綜合所得稅率表，確定適用稅率和扣除額，單獨計算納稅。

假設小王年終獎金1萬元，按上述計算方法，適用最低檔3%稅率，僅需繳納個所稅300元。

不過，這項通知當時明訂，自2022年1月1日起，居民個人取得全年一次性獎金，應併入當年綜合所得計算繳納個人所得稅，這讓許多民眾因此擔心，年終獎金稅負將會增加。

同樣以上述小王為例，假設小王全年應納稅所得額為10萬元，取消年終獎金單獨計稅優惠政策後，1萬元年終獎金需按10%稅率納稅，即需要納稅1000元。

上海財經大學公共政策與治理研究院副院長田志偉表示，年終獎金稅收優惠政策受益群體多是工薪族。延續該優惠政策，有利於減輕工薪階層與勞動所得者的稅收負擔，有利於中等收入群體的培育與「共同富裕」目標的實現。

另兩項稅收優惠政策，同樣可以減輕民眾個所稅負擔。中國國際稅收研究會日前發布的一項報告指出，2020年中國全國個所稅年度匯算中的補稅率為12.71%。但因這項豁免政策，最終實際補稅率就降至3.3%。

證券時報指出，近年來，越來越多A股上市公司選擇和使用股權激勵制度。中國國務院常務會議決定將上市公司股權激勵單獨計稅政策延續至2022年底，亦即股權激勵和全年一次性獎金的扣繳方式類似，全額單獨適用綜合所得稅率表。整體來看，單獨計稅適用稅率發生「跳檔」的可能性會比較小。

補稅 國務院 李克強

上一則

調查：年輕投資人樂觀明年股市

下一則

網購店取市場 沃爾瑪占25%

延伸閱讀

李克強年終發紅包 中國全民減稅1100億人民幣

李克強年終發紅包 中國全民減稅1100億人民幣
中央穩三農 習近平：中國人的飯碗裝中國糧

中央穩三農 習近平：中國人的飯碗裝中國糧
談三農工作 習近平：中國人的飯碗主要裝中國糧

談三農工作 習近平：中國人的飯碗主要裝中國糧
港特首北京述職 習近平滿意港選舉：新選制符一國兩制

港特首北京述職 習近平滿意港選舉：新選制符一國兩制

熱門新聞

BioNTech藥廠位於德國梅因斯（Mainz）市的辦公大樓。 歐新社

今年聖誕真的好快樂 BNT疫苗讓這座城市發大財

2021-12-25 08:52
幣安為全世界交易量最大的加密貨幣交易所。（路透）

市值老三的加密貨幣 暴漲1300% 甩掉兩老牌對手

2021-12-29 19:43
通膨走高，金價2021年卻不漲反跌。路透

通膨燒2021金價卻大跌 到底怎麼回事？

2021-12-30 10:55
商湯集團創辦人湯曉鷗 。(取材自彭博資訊)

商湯無視制裁堅持上市 港中大教授將躍居全球富豪之林

2021-12-28 21:57
隨著全球咖啡豆短缺，咖啡價格正愈來愈貴，即使在全球最大的咖啡豆產地，消費者也買不下手。路透

全球咖啡豆短缺 漲價一倍

2021-12-25 19:05
新冠變種病毒Omicron肆虐、通膨居高不下、明年利率又看升，可能使消費者支出轉趨保守。圖／路透

2022年三逆風聚集 將再掀消費大輪動

2021-12-25 12:35

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉