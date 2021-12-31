RCEP生效 中對日貿易躍進 部分商品零關稅

「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP ）將於1月1日生效。中國商務部 表示，中國與RCEP成員國貿易額占其貿易總額約三分之一，特別是中國對日本出口57%的稅號產品將立即實現零關稅，對貿易促進效應明顯。

中國商務部國際經貿關係司司長余本林12月30日在國新辦新聞發布會上表示，RCEP生效將帶來多重積極效應，進一步穩定中國外貿外資基本盤，推動產業提質升級，激發市場活力。

余本林指出，RCEP將帶來擴大中國優勢產品出口、降低商品享優惠門檻、提升中國與其他成員國相互投資 增長等三大利多。

在優勢產品出口上，中國與RCEP成員國貿易額占其貿易總額約三分之一，特別是明年中國對日本出口57%的稅號產品將立即實現零關稅，對貿易促進效應明顯；另各成員在海關程序、檢驗檢疫、技術標準等作出高水平承諾，特別是承諾盡可能在貨物抵達後48小時內放行，對快件、易腐貨物爭取在抵達後六小時內放行，有利於提升物流通關效率，促進出口增長。

此外，RCEP成員國承諾促進「無紙化貿易」，承認電子簽名的效力，有利於企業借助跨境電商平台擴大出口。

其次，原產地累積規則大幅降低商品享有優惠門檻。有助於中國地區形成更緊密且具韌性的產業鏈供應鏈。未來中國中間品的生產和貿易將獲益，紡織原材料、汽車零組件、電子元器件等上游產品的出口將進一步增長。

最後，RCEP成員國各方均作出高水平開放承諾。投資領域以「負面清單」形式作出承諾，外商投資准入更加放寬，大幅提高政策透明度。貨物、服務、投資開放承諾疊加等將有利吸引外資。

中國商務部並預估今年全年中國貨物進出口有望達到6兆美元，年增超過20%。與去年相比，進出口增量約1.3兆美元，相當於過去十年增量的總和。今年前三季，出口和進口國際市場占有率分別達15%和12.1%，再創歷史新高。

不過，中國商務部副部長任鴻斌表示，在疫情衝擊、外需成長乏力，支撐2021年外貿高成長的訂單回流、價格上漲等階段性因素難以在明年持續，加上超高基數影響，「明年穩外貿工作難度前所未有」。但任鴻斌也提到RCEP有望對沖疫情負面影響，為經濟增長注入新動力。