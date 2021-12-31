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不畏美制裁 商湯科技在港上市

中國新聞組／北京31日電
商湯科技30日在香港交易所上市，香港科技園公司董事會主席查毅超（左四起）、香港創新及科技局局長薛永恒、香港財政司司長陳茂波、商湯科技聯合創始人徐冰和香港中文大學校長段崇智等人出席上市慶祝儀式。（中新社）
商湯科技30日在香港交易所上市，香港科技園公司董事會主席查毅超（左四起）、香港創新及科技局局長薛永恒、香港財政司司長陳茂波、商湯科技聯合創始人徐冰和香港中文大學校長段崇智等人出席上市慶祝儀式。（中新社）

知名AI（人工智慧）科技公司商湯集團股份有限公司（商湯科技）昨天於香港聯合交易所有限公司主板正式掛牌交易上市。

中新社報導，商湯科技是一間誕生於香港、成長於中國大陸的科技公司，這次上市選擇在上海和香港共同舉行線上慶祝儀式。

「我們用我們的方式去改變世界，讓每一個人都能看到人工智慧給生活帶來的價值。」商湯科技聯合創始人、董事會執行主席兼首席執行官徐立在線上致辭表示，每個時代的企業都承載著各自不同的希望和責任，商湯科技的命題是如何從生存、追趕到發展與開創。他表示，商湯科技將和投資者、合作夥伴一起，推動人工智慧基礎設施的建設，賦能百業，普惠眾人。

商湯科技在上市儀式中以AI+AR（增強現實技術）技術打造了創新的「AR敲鑼」環節，讓出席儀式和未能到場的嘉賓都可以透過虛擬與現實結合的方式共同參與和見證值得紀念的時刻。

2021年12月10日，美國財政部將商湯科技列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」，為保障公司有意投資者的利益並幫助彼等考慮該等最新事態發展對其投資決定的潛在影響，商湯科技12月13日發布公告，宣布延遲上市。此後又於12月20日重啟了港股IPO（首次公開募股集資），23日提前結束認購。

香港政府財政司司長陳茂波表示，「商湯在上市前夕，被外國政府無理干擾，企圖阻撓它上市的進程。雖然曾遇曲折，但是，對強者而言，困難與挑戰都只會是成功故事的點綴。」

香港 投資 人工智慧

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