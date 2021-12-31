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台股漲幅冠亞股 匯市連三年收紅

記者賴昭穎／台北31日電

延續去年強勁走勢，2121年台北股市昨以「萬八」亮麗封關，收在1萬8218點，全年大漲3486點，漲幅23.66%，居亞洲主要股市之冠，連三年漲超過二成。指數攀升帶動上市公司市值來到56兆元（台幣，下同，約2.02億美元），以11月實際交易戶數1196萬戶估算，平均每位股民約賺96萬元，股民荷包賺飽飽。

台股昨盤中一度站上1萬8291點新高，終場以小跌29點作收。

2121年匯市封關日，在外資匯入與出口商年底拋匯下新台幣匯率持續攀升，盤中最高升抵27.644元；著眼美元買盤勢單力薄，央行進場敲進美元，使台幣匯率終場貶值0.2分，以27.69元作收，連兩貶，匯市總成交量為11.64億美元。全年新台幣匯率累計升值8.18角、2.95%，連三年收紅，且寫下25年來最高封關價，漲幅高居亞幣之冠。

展望2022年匯市，匯銀主管指出，農曆春節前出口商基於發放年終獎金、償還借款與貨款等需求，都會大量拋售美元「轉現金」，特別是今年出口訂單超暢旺，出口大廠口袋滿滿、員工也能領到更豐厚的年終獎金，研判農曆年前出口商的美元賣壓都會非常沉重，不排除新台幣匯率有機會挑戰27.5元。在美國啟動升息前，台灣強勁的基本面與屢創新高的股價成為吸引外資的強大誘因，新台幣升勢暫時難以扭轉。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，2021年台股靠投信法人買超700億元力挺，加上散戶發揮螞蟻雄兵的力量，其中當沖交易熱潮更是關鍵。據統計，台股今年各月當沖成交值占比超過三成，5月開始更增加到四成以上，平均每日當沖戶數超過10萬戶，都締造歷史紀錄。多家券商高層預估，台股明年面臨美國升息帶來的波動加劇，儘管整體成交額恐不如今年，但「沖沖樂」仍會是操作主流策略。

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