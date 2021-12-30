華為建晶圓廠拚突破美國禁令 跨海找上台積鏈

華為 遭美國禁令限制發展半導體事業後，傳正積極反撲，擬結合中國官方與中國晶圓代工龍頭中芯國際能量，在深圳建立晶圓廠，切入晶圓製造領域，透過官方資金、華為晶片 設計，以及中芯半導體製造等三大優勢，並赴台找台積電 供應鏈尋求合作，擴大中國晶圓製造自主化能力。

SEMICON TAIWAN 2021國際半導體展29日進入第二天，設備廠積極秀自家產品之際，「華為要蓋晶圓廠，跨足晶圓製造」更是業者私下熱議的話題。

不具名的業者透露：「近期華為來找我們幫忙去中國蓋晶圓廠」。

業界估計，華為投資初期建廠金額約百億美元。業者認為，對華為而言，錢不是問題，重點是如何取得豐沛的設備、建廠資源，快速導入量產。

據了解，華為此次鎖定「台積電大聯盟」相關成員，希望能藉由過往聯盟成員協助台積電蓋廠的經驗，縮短自建晶圓廠的學習曲線，快速進入量產。台積電大聯盟包括家登、帆宣、漢唐、中砂等台灣設備耗材大廠，但聯盟成員檯面上對此都未多透露訊息。

業界人士指出，華為檯面下已展開晶圓製造布局並搭上中國政策順風車。在美中貿易戰延燒為科技戰之際，中國官方為反制美國出口管制，以及近一年半來晶片荒，使各國將晶圓製造視為戰略物資，各國都在加強在地製造與扶植本地晶圓製造。

產業界透露，華為正在尋找夥伴推動自建晶圓廠的計畫，並將攜手中芯南方，由於涉及中國官方出資支持，個別企業投資金額尚不明朗、如何繞開國際專利與技術皆是問題，但仍傳出將會在深圳建廠，供給華為自身所需。

值得注意的是，中芯南方是具有中芯國際、中芯控股、中國國家大基金、上海集成電路基金共同注資成立，此次華為籌備蓋晶圓廠「有備而來」，不僅挾華為本身海思具備的晶片設計高階技術，以及自家產品一條龍資源，還有中芯在晶圓代工長期發展的經驗，更重要的是官方大力支持。

中芯南方本身泛官方持股超過六成，顯示非單一企業的策略，而是有意以官方策略搶進晶圓製造，並由華為串聯IDM製造並負責出海口。

業界指出，華為積極自建晶圓廠，應是為集團從IC設計逐步發展為整合元件（IDM）的第一步，不僅是智慧手機，也是為了網通、電信等晶片在地製造作準備。