三星西安廠NAND減產 有利台廠

全球記憶體晶片 龍頭三星 29日宣布西安廠因當地疫情嚴峻調整生產，意即將減產，該廠區占三星NAND晶片總產出逾42%，全球超過15%的NAND晶片來自當地，減產將重創全球NAND供應，使得明年首季原本看跌的報價可望出現轉圜，甚至不跌反漲，群聯、威剛、旺宏、十銓、宇瞻等台廠將受惠。

三星西安廠以3D NAND晶片高層數產品為主，台廠當中，目前僅旺宏具備3D NAND晶片量產能力，也是台灣唯一能與國際大廠相提並論的業者，直接受惠。旺宏規畫，最快2023年邁入相當於3奈米的192層NAND晶片量產。

群聯、威剛、十銓、宇瞻則有望受惠NAND晶片報價傳統淡季出現轉圜甚至不跌反漲的效益。群聯認為，每年首季為傳統淡季，三星西安廠減產，預估將減輕傳統淡季影響，有助NAND價格有撐。

威剛看好半導體供應鏈缺料問題大幅改善後，包括伺服器、5G應用、智慧手機、電競與車用等各項應用需求都會明顯回升，記憶體產業又將迎接下一波產業榮景，對明年市況樂觀以對。

據中國國家衛健委通報，12月28日境內本土病例152例當中，高達151例都在陝西西安，使得陝西連續四天每日新增本土確診均超過150例。西安自12月23日起進入封城 狀態，但統計自12月9日零時至28日24時，當地本土確診病例已達962例，顯然封城效果並不佳。

三星在西安封城初期原本宣布當地廠區生產正常，但29日改口宣布西安廠調整生產，意即將減產。三星表示，將暫時調整西安晶片廠運作，採取所有必要措施，包括動用其他地區工廠，以確保客戶不受影響。

三星西安廠是該公司最重要的海外生產據點，媒體報導，三星西安廠傳有員工確診，相關人員遭隔離，業界認為，除了人力調度受限外，材料等氣體進貨也受影響，導致產線動能放緩，生產效率降低，預期情況將延續到農曆春節前。

三星西安廠一期月產能約12萬片，二期月產能約13萬片，投片量共占三星NAND晶片總產能42.3%，相當於全球15.3%的NAND晶片產出量。三星西安廠減產，將打亂全球NAND晶片供給量。

市調機構集邦科技原本預期，受傳統淡季影響，明年首季NAND晶片合約價將較本季下跌10%至15%，業界認為，三星西安廠產能龐大，減產將重創全球供給，加上採購端恐須向其他供應商增加訂單，議價心態也可能受影響，不排除明年首季NAND合約價跌幅會比預期收斂，甚至不跌反漲。

另外，三星已表明未來產出將優先滿足自家手機與企業需求，不再接新單，加上許多模組廠庫存水位偏低，三星停止接單下，模組廠勢必得追價採購提高水位，將激勵NAND價格走勢。